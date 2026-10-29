Al via lo Stage Group di Champions League: Orizzonte e Trieste puntano i quarti. SIS e Rapallo a caccia di imprese

La fase a gironi del principale torneo continentale per club prende il via con quattro formazioni italiane ai nastri di partenza. Sembrano esserci tutte le premesse per provare a fare bene, ma la sensazione è quella che la distanza nei confronti dei grandi club del continente sia ancora considerevole. Inizia sabato 31 ottobre lo Stage Group di Champions League: al termine delle sei giornate di gara le prime due di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti di finale.

Nel match valevole per il girone C l’Ekipe Orizzonte inizia il suo percorso dall’insidiosa trasferta in casa delle spagnole del Terrassa. L’urna sembra aver sorriso alle etnee che hanno tutte le carte in regola per provare a centrare la seconda piazza alle spalle dell’inarrivabile Olympiacos. Fondamentale però partire bene e giocare al massimo ogni partita. La squadra appare già ben amalgamata e vogliosa di continuare anche in ambito internazionale l’ottimo avvio di campionato.

La Pallanuoto Trieste, dopo aver superato lo scoglio dei preliminari e aver centrato il primo storico accesso alla fase a gironi, ritrova sulla propria strada, nel girone B, quel Catalunya che lo aveva eliminato nelle semifinali di Euro Cup dello scorso anno. La formazione giuliana cercherà di sfruttare il fattore campo per alimentare le concrete possibilità di qualificazione in un gruppo alla portata. Le spagnole potranno fare affidamento sulla straordinaria esperienza e leadership del portiere olandese Laura Aarts.

Il sorteggio ha accomunato SIS Roma e Rapallo Pallanuoto in un cammino tanto stimolante quanto proibitivo: le possibilità di qualificazione passano dalla capacità di buttare fuori una tra Sabadell e Ferencvaros, serie candidate a un posto in Finale Four. Le liguri iniziano la loro avventura nella missione impossibile di Sabadell. Le spagnole hanno sfruttato il ridimensionamento del Sant Andreu e completato l’organico con il trio Raney, Neushul e Prentice per allestire una corazzata che punta al bersaglio grosso. La truppa allenata da Capanna ospita al Polo Natatorio Frecciarossa di Ostia il Ferencvaros. Le magiare contano sul trio Plevritou, Ortiz e Keszthely come asse portante di una squadra ben allestita in tutti i reparti.