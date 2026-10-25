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Risultati e classifica gigante maschile Soelden 2026: distacchi e ordine d’arrivo
Il norvegese naturalizzato brasiliano Lucas Pinheiro Braathen coglie la nona vittoria in Coppa del Mondo nella gara d’apertura della stagione 2026-2027 di sci alpino maschile, imponendosi nel gigante di Soelden, in Austria, con ben 48 centesimi di vantaggio sull’elvetico Loic Meillard, secondo.
Sale sul gradino più basso del podio l’altro svizzero Marco Odermatt, che termina terzo a 0″49, beffato per un solo centesimo dal connazionale, davanti allo statunitense River Radamus, quarto a 0″83, all’austriaco Raphael Haaser, quinto a 0″86, ed al tedesco Fabian Gratz, sesto a 0″95.
Settimo posto a 1″08 per l’unico azzurro a punti, Alex Vinatzer, che rimonta 7 posizioni dopo la 14ma piazza della prima run. Escono nella seconda manche, invece, sia Giovanni Borsotti, ottavo a metà gara col pettorale 29, sia Giovanni Franzoni, che era 19° dopo la prima run col numero 31.
RISULTATI E CLASSIFICA GIGANTE MASCHILE SOELDEN 2026
1 4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA 52.40 (1) 52.32 (10) 1:44.72 0.00 Atomic
2 5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 52.64 (2) 52.56 (14) 1:45.20 0.48 4.63 Rossignol
3 6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 52.95 (4) 52.26 (7) 1:45.21 0.49 4.73 Stoeckli
4 14 6532084 RADAMUS River 1998 USA 53.55 (15) 51.99 (2) 1:45.54 0.82 7.91 Rossignol
5 16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 53.68 (20) 51.90 (1) 1:45.58 0.86 8.29 Atomic
6 10 202829 GRATZ Fabian 1997 GER 53.09 (6) 52.58 (15) 1:45.67 0.95 9.16 Fischer
7 11 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 53.49 (14) 52.31 (9) 1:45.80 1.08 10.42 Atomic
8 28 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR 53.44 (13) 52.37 (11) 1:45.81 1.09 10.51 Van deer
9 9 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA 53.79 (23) 52.03 (3) 1:45.82 1.10 10.61 Rossignol
10 23 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 53.55 (15) 52.28 (8) 1:45.83 1.11 10.71 Rossignol
11 2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 52.89 (3) 53.04 (22) 1:45.93 1.21 11.67 Fischer
12 46 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR 53.77 (21) 52.21 (5) 1:45.98 1.26 12.15 Dynastar
13 21 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 53.30 (10) 52.82 (18) 1:46.12 1.40 13.50 Dynastar
14 49 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR 54.02 (29) 52.16 (4) 1:46.18 1.46 14.08 Atomic
15 18 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER 54.03 (30) 52.23 (6) 1:46.26 1.54 14.85 Head
16 55 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN 53.87 (26) 52.42 (12) 1:46.29 1.57 15.14 Fischer
17 22 54630 STURM Joshua 2001 AUT 53.56 (17) 52.74 (16) 1:46.30 1.58 15.24 Atomic
18 8 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 53.80 (24) 52.51 (13) 1:46.31 1.59 15.34 Nordica
19 19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 53.38 (12) 53.00 (21) 1:46.38 1.66 16.01 Nordica
20 12 60261 MAES Sam 1998 BEL 53.32 (11) 53.12 (23) 1:46.44 1.72 16.59 Voelkl
21 27 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 53.24 (9) 53.26 (24) 1:46.50 1.78 17.17 Head
22 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 53.14 (7) 53.42 (25) 1:46.56 1.84 17.75 Head
23 17 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 53.82 (25) 52.79 (17) 1:46.61 1.89 18.23 Stoeckli
24 20 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA 53.97 (28) 52.88 (19) 1:46.85 2.13 20.54 Rossignol
25 43 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI 53.90 (27) 52.96 (20) 1:46.86 2.14 20.64 Stoeckli
26 40 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR 53.77 (21) 59.25 (26) 1:53.02 8.30 80.05 Van deer
USCITI NELLA SECONDA MANCHE
1 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 53.04 (5) Head
29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 53.19 (8) Rossignol
31 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 53.67 (19) Rossignol
32 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR 53.64 (18)
NON QUALIFICATI PER LA SECONDA MANCHE
35 502433 HANSSON William 2001 SWE 54.11 (31) Rossignol
42 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP 54.14 (32) Van deer
34 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA 54.14 (32) Dynastar
26 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER 54.15 (34) Voelkl
25 20398 VERDU Joan 1995 AND 54.17 (35) Van deer
52 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA 54.20 (36) Salomon
63 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA 54.24 (37) Rossignol
33 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 54.25 (38) Rossignol
30 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA 54.27 (39) Head
13 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 54.30 (40) Van deer
39 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI 54.36 (41) Fischer
15 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.37 (42) Fischer
48 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 54.51 (43) Head
37 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA 54.53 (44) Head
44 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 54.55 (45) Salomon
45 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT 54.67 (46) Head
61 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA 54.81 (47)
59 103729 READ Erik 1991 CAN 54.82 (48) Atomic
24 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 54.86 (49) Atomic
41 6532354 GILE Bridger 1999 USA 54.91 (50) Head
47 6533474 PALAMARAS Nickco 2004 GER 54.99 (51) Atomic
50 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 55.09 (52) Salomon
58 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP 55.14 (53) Rossignol
62 430783 HABDAS Piotr 1998 POL 55.18 (54)
57 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT 55.21 (55) Head
64 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO 55.28 (56) Fischer
60 390044 LAINE Tormis 2000 EST 55.28 (56) Van deer
53 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR 55.34 (58) Atomic
69 54765 EISNER Jakob 2003 AUT 55.39 (59) Atomic
38 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN 55.45 (60) Salomon
68 512678 FUX Giuliano 2005 SUI 55.46 (61) Fischer
36 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE 55.75 (62) Van deer
67 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 56.24 (63) Salomon
65 320453 SHIN Jeongwoo 1999 KOR 56.94 (64)
51 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 56.96 (65) Van deer
USCITI NELLA PRIMA MANCHE
3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
54 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Salomon
56 6191078 LARDON Thomas 2001 FRA Salomon
66 6301499 KATAYAMA Ryoma 2003 JPN Stoeckli