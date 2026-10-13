✈️ Un aereo in un tunnel a 245 km/h, un volo dentro un vulcano e una discesa in wingsuit sopra Tokyo: Red Bull For Reals Ep. 4 porta su OA Sport TV una nuova selezione di imprese spettacolari tra sport estremi, velocità e precisione!
🔥 Dario Costa attraversa un tunnel in aereo a 245 km/h, mentre Sebastián Álvarez affronta il cratere del vulcano Villarrica: due sfide in cui traiettorie e controllo fanno la differenza.
🌊 Dall’aria all’acqua con Zuzana Vrablova, protagonista del wakeskating tra le lagune dei Lençóis Maranhenses, in uno scenario naturale mozzafiato.
🚵 Spazio alla mountain bike del Red Bull Hardline e alle evoluzioni in trial bike di Danny MacAskill, tra passaggi tecnici, equilibrio e creatività.
🏙️ Frédéric Fugen vola in wingsuit sopra Tokyo, mentre Bryce Menzies affronta un salto da record. Slackline e freeride completano un episodio ricco di azione e adrenalina.
▶️ Guarda il quarto episodio di Red Bull For Reals su OA Sport TV: quale di queste imprese ti lascia senza fiato? Scrivilo nei commenti!
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