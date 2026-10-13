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Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d’Indonesia, mentre la battaglia per il titolo della MotoGP tra Jorge Martin e Marc Marquez diventa sempre più serrata. Nella nuova puntata di Motor Zone analizziamo i risultati, i protagonisti e gli equilibri emersi dal weekend di Mandalika.

Nella seconda parte spazio alla Formula 1 e al Gran Premio di Singapore. Max Verstappen torna a dominare la scena, la Ferrari sfiora il bersaglio grosso e Kimi Antonelli si avvicina al primo match point per la conquista del titolo mondiale.

A condurre la puntata sono Alessandro Passanti, Michele Cassano e Giandomenico Tiseo.

Motor Zone è in onda martedì 13 ottobre alle ore 10.00 su OA Sport TV.

Chi vincerà il duello mondiale tra Martin e Marquez? Antonelli riuscirà a chiudere subito i conti in Formula 1? Scriveteci la vostra opinione nei commenti e iscrivetevi al canale.

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