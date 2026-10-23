Quanti punti deve difendere Jannik Sinner quando tornerà a giocare? Le cambiali all’orizzonte e il ranking

Jannik Sinner chiuderà la stagione al secondo posto nel ranking ATP con all’attivo 7.950 punti: questo è il bottino che si è assicurato nel corso dell’annata agonistica che volge al termine, in cui ha giocato meno di quanto ci si aspettasse a causa del problema al ginocchio, che lo ha costretto a fermarsi lo scorso 12 luglio, dopo il trionfo conseguito a Wimbledon.

Il fuoriclasse altoatesino si lascerà alle spalle il 2026 con un distacco più o meno sensibile dal tedesco Alexander Zverev, ora a quota 9.150 punti nella Race e con la possibilità di incrementare il proprio riscontro tra il torneo ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. Il tennista italiano è già certo di precedere lo spagnolo Carlos Alcaraz, attualmente fermo a 4.600 punti e impossibilitato a ricucire il distacco nelle prossime settimane.

L’auspicio è che Jannik Sinner torni brillante in azione a gennaio 2027, ma quanti punti dovrà difendere quanto rimetterà piede in campo? La prima cambiale sarà agli Australian Open, il primo Slam della stagione: 800 punti per la semifinale raggiunta a gennaio (perse contro il serbo Novak Djokovic).

A seguire i 100 punti per quarti del torneo ATP 500 di Doha a metà febbraio, poi il filotto di Masters 1000: 1.000 punti a testa per Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma tra marzo e maggio. A seguire ci saranno i 50 punti del secondo turno al Roland Garros e i 2.000 per l’apoteosi a Wimbledon.

PUNTI DA DIFENDERE JANNIK SINNER

Australian Open: 800 punti (semifinale)

ATP 500 Doha: 100 punti (quarti di finale)

Masters 1000 Indian Wells: 1.000 punti (vittoria)

Masters 1000 Miami: 1.000 punti (vittoria)

Masters 1000 Montecarlo: 1.000 punti (vittoria)

Masters 1000 Madrid: 1.000 punti (vittoria)

Masters 1000 Roma: 1.000 punti (vittoria)

Roland Garros: 50 punti (secondo turno)

Wimbledon: 2.000 punti (vittoria)