Darren Cahill posta foto di Montecarlo: nuovi indizi dopo la volpe pupazzo? Incontro con Sinner

Darren Cahill ha postato sui propri profili social alcune foto di Montecarlo, accompagnate da un semplice messaggio: “Good Morning“. Il tecnico australiano ha condiviso alcuni scatti del Principato, postando uno scorcio del mare e una splendida alba, salutando i suoi followers. Il coach continua a esprimersi per immagini, dopo che qualche giorno fa aveva mostrato un pupazzo a forma di volpe su un campo da golf, possibile indizio di un proseguimento del rapporto con Jannik Sinner.

Il super allenatore ha dunque raggiunto l’attuale numero 1 del mondo in terra monegasca e l’incontro tra il fuoriclasse altoatesino e la sua guida tecnica potrebbe servire a delineare i prossimi passi, con la possibilità che la loro intesa professionale prosegua nella prossima annata agonistica. Ricordiamo che Jannik Sinner non gioca dallo scorso 12 luglio, quando trionfò a Wimbledon, poi è stato frenato da un problema al ginocchio e ha chiuso in anticipo la propria stagione.

Il tennista italiano deve definire quale sarà lo staff che lo supporterà nel prossimo futuro e che sarà al suo fianco quando ritornerà in campo. Ricordiamo che Cahill avrebbe già dovuto separarsi da Sinner al termine del 2025, ma poi aveva cambiato idea per sostenere il n. 1 un altro anno e ora potrebbe continuare ulteriormente.