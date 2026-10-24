Quando si gioca Musetti-Fritz, Finale ATP Lione 2026: orario, tv, streaming

Saranno Lorenzo Musetti e Taylor Fritz a sfidarsi domenica 25 ottobre per il titolo dell’ATP250 di Lione. Sul veloce indoor transalpino un confronto di altissimo livello tra due giocatori che hanno avuto una stagione molto influenzata da problemi fisici.

Entrambi sono reduci da due derby. Il californiano ha regolato il connazionale Tommy Paul in due parziali, facendo la differenza con la combinazione servizio-dritto, grazie anche a una maggior pesantezza di palla.

Discorso un po’ diverso per Musetti, che ha dovuto stringere i denti contro Flavio Cobolli, producendosi in una grande rimonta e cancellando alcune palle match. Un successo di cuore del toscano, che aspira a conquistare un titolo che a livello di circuito maggiore gli manca dal 2022.

La partita di Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, finale del torneo ATP250 di Lione, andrà in scena domenica 25 ottobre. Il toscano affronterà lo statunitense a partire dalle 14:30. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

FINALE MUSETTI-FRITZ ATP LIONE 2026

Domenica 25 ottobre

Ore 14:30 Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203).

PROGRAMMA—FRITZ ATP LIONE 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e su Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport