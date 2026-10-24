LIVE Musetti-Cobolli, 4-6, 6-2, 7-5, ATP Lione 2026 in DIRETTA: il carrarese salva 4 match point e vola in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18:49 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona serata a tutti!

18:48 Domani il toscano affronterà Fritz e cercherà di agguantare il terzo titolo a livello ATP. Gli altri 2 li vinse entrambi quattro anni fa rispettivamente nel 250 di Napoli e nel 500 ad Amburgo.

18:47 Il tennista cresciuto a Roma ha realizzato 32 colpi vincenti. Musetti ne ha concretizzati 30.

18:45 ”Muso” ha vinto il 26% dei punti in risposta sulla prima di servizio. Il connazionale azzurro il 28%.

18:44 L’ex numero 5 del ranking mondiale ha messo in campo il 64% di prime. Il finalista del Roland Garros di quest’anno il 61%.

18:43 Vediamo un po’ di dati. 5 ace per Cobolli, 4 per il carrarese.

4-6 6-2 7-5 Volée di diritto lungolinea vincente del numero 26 ATP che strappa così il pass per la finale in quel di Lione.

40-15 Largo il diritto incrociato del nativo di Firenze. Ci sono due match point.

30-15 Servizio interno vincente di Musetti.

15-15 Diritto incrociato vincente di ”Cobbo”.

15-0 Lungo il diritto lungolinea del tennista cresciuto a Roma.

6-5 Diritto incrociato vincente del carrarese.

Seconda.

Cobolli continua ancora ad avere problemi con i lacci delle scarpe. Si è seduto in panchina e ha chiesto delle forbici al giudice di sedia per poter tagliare quello della scarpa sinistra. Lo sta ora sistemando.

15-40 Altro passante di rovescio vincente, questa volta lungolinea, del carrarese. Ci sono due palle break.

15-30 Passante di rovescio incrociato vincente di Musetti.

15-15 In rete il diritto incrociato, giocato in attacco, del numero 6 del ranking mondiale.

15-0 Diritto lungolinea vincente, giocato a ridosso della rete, del nativo di Firenze.

5-5 In rete il diritto incrociato del finalista del Roland Garros di quest’anno.

A-40 Servizio interno vincente del carrarese.

40-40 Largo il diritto incrociato, deviato dal nastro, di ”Cobbo”.

40-A Diritto lungolinea vincente del tennista cresciuto a Roma. Ancora palla break e match point.

40-40 Largo il rovescio incrociato, giocato in difesa, del numero 6 ATP.

40-A Diritto incrociato vincente del tennista cresciuto a Roma. Altra palla break e match point.

40-40 In rete il diritto incrociato, giocato in difesa, di ”Muso”.

A-40 Largo il rovescio incrociato del finalista del Roland Garros di quest’anno.

Nel frattempo si sono rotti i lacci delle scarpe di Cobolli. Il nativo di Firenze le sta cambiando.

40-40 Diritto incrociato vincente dell’ex numero 5 del ranking mondiale.

30-40 In rete il diritto incrociato del tennista cresciuto a Roma.

Seconda.

15-40 Largo il passante di rovescio incrociato di Musetti. Ci sono due palle break e match point.

15-30 In rete la risposta di diritto lungolinea del nativo di Firenze.

0-30 Diritto lungolinea vincente di ”Cobbo”.

0-15 Largo il rovescio incrociato del numero 26 ATP.

5-4 Volée di rovescio lungolinea vincente, giocata in uscita dal servizio, di Cobolli.

40-30 Diritto incrociato vincente, giocato a ridosso della rete, del carrarese.

40-15 In rete il passante di rovescio incrociato di ”Muso”.

30-15 Diritto incrociato vincente del nativo di Firenze.

15-15 Risposta di rovescio lungolinea vincente di Musetti.

15-0 Volée di rovescio, giocata di tocco, incrociata e vincente del tennista cresciuto a Roma.

4-4 Largo il diritto lungolinea, giocato in attacco, del finalista del Roland Garros di quest’anno.

A-40 Servizio interno vincente dell’ex numero 5 del ranking mondiale.

40-40 Passante di rovescio lungolinea vincente di ”Cobbo”.

40-30 Largo il passante di rovescio incrociato del nativo di Firenze.

30-30 Largo il rovescio incrociato, giocato dal centro del campo e in difesa, di Musetti.

30-15 Risposta di diritto lungolinea vincente del tennista cresciuto a Roma.

30-0 In rete il diritto incrociato del numero 6 ATP.

15-0 In rete la risposta di rovescio incrociato del nativo di Firenze.

La partita ha appena toccato le 2 ore di gioco.

4-3 Diritto incrociato vincente del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-0 Lungo il rovescio incrociato di ”Muso”.

30-0 Servizio esterno vincente di Cobolli.

15-0 Diritto incrociato vincente, giocato a ridosso della rete dopo uno scambio combattuto, del numero 6 ATP.

3-3 Servizio interno vincente del carrarese.

40-0 Larga la risposta di diritto incrociato di ”Cobbo”.

30-0 Passante di diritto lungolinea vincente, giocato in recupero, di Musetti.

15-0 Lungo il diritto lungolinea, giocato in attacco, del tennista cresciuto a Roma.

3-2 Ace interno del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-15 Ancora servizio esterno vincente del numero 6 ATP.

30-15 Altro servizio esterno vincente di ”Cobbo”.

15-15 Servizio esterno vincente del nativo di Firenze.

0-15 Lungo il rovescio incrociato, giocato in difesa, di Cobolli.

2-2 Lungo il diritto incrociato, giocato in difesa, del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-15 Pallonetto di rovescio incrociato vincente del carrarese.

30-15 Rovescio lungolinea vincente, giocato in back, di Musetti.

15-15 Diritto incrociato vincente del numero 6 del ranking mondiale.

15-0 Lungo il diritto lungolinea del nativo di Firenze.

2-1 Schiaffo al volo di diritto incrociato, giocato in uscita dal servizio e a ridosso della rete, del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-0 Rovescio lungolinea vincente, giocato in uscita dal servizio, di ”Cobbo”.

30-0 Larga la risposta di rovescio incrociato del carrarese.

15-0 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, del numero 6 ATP.

1-1 Altro servizio vincente, questa volta interno, di Musetti.

40-0 Servizio esterno vincente del nativo di Carrara.

30-0 Lunga la risposta di rovescio incrociato del tennista cresciuto a Roma.

15-0 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, di ”Muso”.

1-0 Demi-volée di diritto lungolinea vincente, giocata in difesa, di Cobolli.

40-30 Lungo il diritto lungolinea dell’ex numero 5 del ranking mondiale.

30-30 Risposta di rovescio lungolinea vincente del carrarese.

30-15 Servizio interno vincente di ”Cobbo”.

15-15 Lungo il diritto lungolinea, giocato in difesa e in uscita dal servizio, del numero 6 ATP.

15-0 In rete il diritto lungolinea di Musetti.

Servirà il nativo di Firenze in questo inizio di terzo e decisivo set.

Medical timeout chiamato da Cobolli.

6-2 Servizio interno vincente dell’ex numero 5 del ranking mondiale che si aggiudica così il secondo parziale. Si va al terzo e decisivo set.

40-15 In rete il passante di diritto incrociato, giocato in uscita dal servizio, del carrarese.

40-0 Ace interno di ”Muso”.

30-0 Lungo il diritto lungolinea del tennista cresciuto a Roma.

15-0 Ace esterno del numero 26 del ranking mondiale.

5-2 Risposta di diritto lungolinea vincente di Musetti.

Seconda.

0-40 In rete il passante di diritto lungolinea del nativo di Firenze. Ci sono tre palle break.

0-30 Diritto lungolinea vincente del carrarese.

0-15 Largo il diritto incrociato, giocato in uscita dal servizio, di ”Cobbo”.

4-2 In rete il rovescio incrociato del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-15 Lungo il diritto lungolinea, giocato in recupero su una palla corta, di Cobolli.

30-15 Largo il pallonetto di rovescio incrociato, giocato in recupero, del numero 6 ATP.

15-15 In rete la demi-volée di diritto incrociato di Musetti.

15-0 Lungo il rovescio lungolinea del nativo di Firenze.

3-2 Diritto lungolinea vincente, giocato a ridosso della rete, del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-15 Altro servizio esterno vincente di ”Cobbo”.

30-15 Servizio esterno vincente del nativo di Firenze.

15-15 In rete la palla corta di diritto lungolinea di Cobolli.

15-0 Lunga la risposta di diritto lungolinea dell’ex numero 5 ATP.

3-1 Rovescio lungolinea vincente di Musetti.

40-30 Diritto incrociato vincente del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-15 Servizio esterno vincente del carrarese.

30-15 Lungo il diritto incrociato del numero 26 ATP.

30-0 Largo il diritto incrociato, giocato in attacco a ridosso della rete, del nativo di Firenze.

15-0 Largo il rovescio incrociato di ”Cobbo”.

2-1 Ace interno del tennista cresciuto a Roma.

40-30 Altro servizio vincente, questa volta interno, del finalista del Roland Garros di quest’anno.

30-30 Servizio esterno vincente di Cobolli.

15-30 Largo il diritto incrociato del nativo di Firenze.

15-15 Diritto incrociato vincente del numero 6 ATP.

0-15 Rovescio lungolinea vincente di ”Muso”.

2-0 In rete il rovescio incrociato del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-15 In rete il diritto lungolinea di Cobolli.

30-15 Rovescio lungolinea vincente, giocato a ridosso della rete, del numero 26 del ranking mondiale.

15-15 Largo il diritto incrociato di Musetti.

15-0 Largo il rovescio lungolinea del nativo di Firenze.

1-0 Rovescio incrociato vincente, giocato a ridosso della rete, del carrarese.

Seconda.

15-40 In rete il diritto lungolinea di Cobolli. Ci sono due palle break.

15-30 Servizio esterno vincente del numero 6 ATP.

0-30 Largo il diritto lungolinea di ”Cobbo”.

0-15 Largo il diritto incrociato del finalista del Roland Garros di quest’anno.

Servirà Cobolli in questo inizio di secondo set.

6-4 In rete il diritto lungolinea di Musetti. Il nativo di Firenze si aggiudica così il primo parziale.

Seconda.

40-A Smash incrociato vincente di Cobolli. Ancora palla break e set point.

40-40 Servizio interno vincente del numero 26 ATP.

40-A Largo il diritto incrociato del carrarese. Altra palla break e set point.

40-40 Palla corta di diritto lungolinea vincente di ”Cobbo”.

A-40 Rovescio lungolinea vincente di Musetti.

40-40 Palla corta di diritto lungolinea vincente del nativo di Firenze.

A-40 In rete il diritto incrociato del tennista cresciuto a Roma.

40-40 Doppio fallo del numero 26 del ranking mondiale.

A-40 Lungo il diritto lungolinea di Cobolli.

40-40 Largo il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, di ”Muso”.

A-40 Altro servizio vincente, questa volta interno, del carrarese.

40-40 Servizio esterno vincente di Musetti.

40-A Diritto lungolinea vincente di ”Cobbo”. Palla break e set point.

40-40 Passante di rovescio lungolinea vincente del numero 6 ATP.

A-40 Larga la risposta di diritto lungolinea del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-40 Volée di diritto incrociata vincente del tennista cresciuto a Roma.

40-30 Rovescio lungolinea vincente del nativo di Carrara.

30-30 In rete il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, del numero 26 del ranking mondiale.

30-15 In rete la risposta di diritto lungolinea di ”Cobbo”.

15-15 Volée di diritto incrociata vincente del finalista del Roland Garros di quest’anno.

15-0 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, del carrarese.

5-4 Servizio interno vincente di Cobolli.

40-15 Diritto incrociato vincente del numero 26 ATP.

40-0 Servizio esterno vincente dell’azzurro nato a Firenze.

30-0 Smash lungolinea vincente di ”Cobbo”.

15-0 Diritto lungolinea vincente, giocato a ridosso della rete, del tennista cresciuto a Roma.

4-4 Smash incrociato vincente dell’ex numero 5 del ranking mondiale.

40-30 Doppio fallo di Musetti.

40-15 In rete il passante di diritto incrociato del finalista del Roland Garros di quest’anno.

30-15 In rete il diritto incrociato del carrarese.

30-0 Diritto incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, di ”Muso”.

15-0 In rete il diritto lungolinea del tennista cresciuto a Roma.

Musetti servirà con palle nuove.

4-3 Largo il passante di diritto lungolinea, giocato in recupero, del carrarese.

40-30 Largo il diritto incrociato, giocato in uscita dal servizio, del numero 6 ATP.

40-15 In rete il rovescio incrociato di ”Muso”.

30-15 In rete il rovescio incrociato, giocato in difesa, del tennista cresciuto a Roma.

30-0 Lungo il diritto incrociato di Musetti.

15-0 Largo il passante di rovescio incrociato, giocato a ridosso della rete, del carrarese.

3-3 In rete il rovescio incrociato, giocato in allungo, di Cobolli.

A-40 Servizio esterno vincente di ”Muso”.

40-40 Volée di diritto incrociata vincente, giocata in uscita dal servizio, del numero 26 ATP.

30-40 Diritto incrociato vincente del carrarese.

15-40 Largo il diritto lungolinea di Musetti. Ci sono due palle break.

15-30 Risposta di diritto incrociata vincente di ”Cobbo”.

15-15 In rete il diritto incrociato, giocato in uscita dal servizio, del numero 26 del ranking mondiale.

15-0 Ace esterno del carrarese.

3-2 Servizio interno vincente di Cobolli.

40-15 Diritto incrociato vincente del finalista del Roland Garros di quest’anno.

30-15 Diritto lungolinea vincente di Musetti.

30-0 In rete la palla corta di diritto incrociato dell’ex numero 5 ATP.

15-0 Volée di rovescio lungolinea vincente del nativo di Firenze.

2-2 Servizio esterno vincente di ”Muso”.

40-15 Diritto incrociato vincente del carrarese.

30-15 Ace interno del numero 26 del ranking mondiale.

15-15 In rete il diritto incrociato, giocato in uscita dal servizio, di Musetti.

15-0 In rete la risposta di rovescio incrociato, giocata in attacco, di ”Cobbo”.

2-1 Ace esterno di Cobolli.

A-40 Diritto incrociato vincente del finalista del Roland Garros di quest’anno.

40-40 Lungo il diritto incrociato del tennista cresciuto a Roma.

A-40 Servizio esterno vincente del numero 6 ATP.

40-40 In rete il diritto incrociato, giocato in allungo, di ”Cobbo”.

40-30 In rete la risposta di rovescio incrociato di Musetti.

30-30 In rete il diritto incrociato, giocato in difesa e in uscita dal servizio, del nativo di Firenze.

30-15 Largo il passante di rovescio incrociato del carrarese.

15-15 In rete il diritto incrociato di Cobolli.

15-0 Lungo il pallonetto di diritto incrociato, giocato in difesa, di ”Muso”.

1-1 Largo il diritto lungolinea del tennista cresciuto a Roma.

40-30 Rovescio lungolinea vincente del nativo di Firenze.

40-15 Ace esterno di Musetti.

30-15 In rete il diritto incrociato del finalista del Roland Garros di quest’anno.

15-15 Volée di rovescio incrociata e vincente di Cobolli.

15-0 Larga la risposta di rovescio incrociato del numero 6 ATP.

1-0 Ace esterno di ”Cobbo”.

40-15 In rete il diritto lungolinea del carrarese.

30-15 In rete il passante di diritto incrociato del tennista cresciuto a Roma.

30-0 Largo il diritto incrociato, giocato in recupero, di Musetti.

15-0 Lungo il diritto lungolinea del numero 26 ATP.

Ci siamo! Cobolli al servizio.

16:04 È la terza apparizione nel 25o di Lione per il carrarese, che vanta un bilancio di 7 vittorie e 2 sconfitte.

16:03 Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere.

16:02 Ci siamo! I giocatori stanno entrando in campo.

16:00 I pronostici parlano a favore del nativo di Firenze, che in caso di vittoria raggiungerebbe le 36 vittorie stagionali. Sarebbe nell’eventualità un record personale per il numero 6 ATP.

15:59 È il secondo incontro nel circuito maggiore tra i due tennisti azzurri. L’unico precedente sorride alla carrarese, dove vinse allo US Open dello scorso anno approfittando del ritiro del connazionale.

15:58 Timo Janzen, tedesco, sarà il giudice di sedia del match.

15:52 Si è appena conclusa la prima semifinale del torneo francese. La testa di serie numero 2 supera il connazionale americano e prenota un posto per la finale, dove affronterà Cobolli o Musetti che scenderanno in campo a breve.

14:54 Nel frattempo Fritz è avanti di un set contro Paul. Il nativo di Rancho Santa Fe si è aggiudicato il primo parziale per 6-3.

12:40 Si è concluso da poco il primo match sul Centrale di Lione. La coppia Arribage/Olivetti si afferma sul duo Feldbausch/Bobichon in due set (6-2 7-5 il parziale). Non prima delle 14 ci sarà la prima semifinale tra Paul e Fritz. A seguire non prima delle 16 sarà poi la volta del derby azzurro tra Cobolli e Musetti, rimanete sintonizzati!

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della seconda semifinale in programma nella giornata di oggi all’ATP 250 di Lione tra i due atleti azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. C’è un solo precedente per quanto riguarda il trascorso dei giocatori in questione, ed è a favore del carrarese dove allo US Open dello scorso anno vinse in tre set approfittando nell’ultimo parziale del ritiro del connazionale. Il numero 26 ATP viene da una maratona di poco più di tre ore e mezza contro Van Assche e le sue condizioni fisiche saranno più che rilevanti nell’ottica di questo match.

Date tutte le circostanze del caso, in quest’occasione le previsioni di questo incontro si possono valutare più sul come si presenterà Musetti piuttosto che dal punto di vista tennistico. Anche il tennista cresciuto a Roma ha giocato un lungo incontro faticando tre set contro Nakashima, ma la battaglia dell’ex numero 5 del ranking mondiale è stata decisamente più intensa e faticosa. Considerando anche l’orario per il quale si è svolta. Musetti probabilmente potrebbe accusare un po’ di stanchezza che potrebbe condizionare l’andamento generale dell’incontro, parlando per ipotesi. Il nativo di Carrara avrà comunque tutte le buone intenzioni di mettere in mostra la migliore prestazione possibile.

A proposito del tennis che i due giocatori esprimono, Cobolli dovrà cercare di non concedere troppo l’iniziativa al suo avversario, il gioco brillante e spesso imprevedibile del toscano potrebbe metterlo in difficoltà se riuscirà ad esprimersi come ha mostrato in questi giorni nel torneo francese, soprattutto contro Van Assche dove l’aver avuto più soluzioni rispetto il transalpino è stato tra i fattori che lo hanno portato alla vittoria. Entrambi giocano bene i fondamentali e sanno muoversi in campo. Chi commetterà meno errori e saprà imporre il proprio gioco avrà probabilmente l’andamento del match dalla sua, questo per quanto riguarda l’aspetto tattico.

I due ovviamente si conosco molto bene. Anche se come accennato hanno giocato una sola volta nel circuito maggiore, in numerose occasioni si sono allenati insieme e sono stati compagni di squadra in Coppa Davis. Sono anche coetanei e hanno diviso altrettanti momenti anche fuori dal rettangolo di gioco. Tra l’altro in questo periodo dove il giocatore di punta del tennis italiano è fermo ai box, gli azzurri vorranno compensare questi mesi meno brillanti, rispetto a come ci hanno abituati, a suon di bei risultati e prestazioni. In questa partita sarà importante anche il fattore morale. Entrambi ci terranno a vincere non tenendo solo conto del risultato tennistico.

Il vincitore di questo match se la vedrà contro Fritz o Paul, altro derby, però a stelle e strisce. L’occasione per Cobolli e Musetti è buona per affermarsi dopo un periodo di appannamento per entrambi. Pur, se confrontando i due, i risultati stagionali sono ben diversi l’uno dall’altro. Il numero 6 del mondo è anche in corsa per le ATP Finals e ogni punto potrebbe essere decisivo. La seconda semifinale dell’ATP 250 di Lione tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si terrà sul ”Court Central Auvergne-Rhone-Alpes” non prima delle 16.00 ora italiana e sarà preceduta da Bobichon/Feldbausch-Arribage/Olivetti e Paul-Fritz. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!