Problemi fisici anche per Flavio Cobolli: il medical time-out e cosa è successo contro Musetti

Il tennis italiano si mette in mostra a Lione. Nel momento in cui la semifinale sembrava avviarsi verso il terzo set, Flavio Cobolli ha chiesto l’intervento del fisioterapista e ha lasciato il campo per un medical time-out. Il sospetto è un problema alla schiena, che fa temere il peggio per il romano.

La sfida, la seconda semifinale dell’ATP 250 di Lione 2026, mette di fronte due azzurri: Cobolli e Lorenzo Musetti. Un confronto atteso, tra due giocatori di talento e di stili diversi, in un torneo che offriva a entrambi l’occasione per una finale importante.

Il primo set ha sorriso al tennista romano, bravo a imporsi per 6-4 con un approccio solido e propositivo. Il toscano, però, ha reagito con decisione. Nel secondo parziale Musetti ha alzato il livello e ha restituito lo stesso punteggio con gli interessi: 6-2, un set a senso unico che ha riportato l’incontro in equilibrio.

È proprio al termine del secondo parziale si è verificato un episodio rilevante. Cobolli, apparso in difficoltà, ha chiamato lo staff medico ed è uscito dal campo per farsi trattare. Il dolore alla schiena, per ora solo ipotizzato, potrebbe spiegare il crollo del parziale appena concluso: il netto divario nel punteggio, dopo un primo set così combattuto, lascia pensare a un fastidio che ha condizionato movimenti e rendimento.

Non è però l’unico punto interrogativo. Anche Musetti, a fine primo set, era sembrato non al meglio, e le sue condizioni andranno valutate con attenzione nel corso del match decisivo. Se il toscano ha saputo trasformare quel passaggio a vuoto in una prova di forza, resta da capire quanto il suo fisico possa reggere il peso di una semifinale così dispendiosa.