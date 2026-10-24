Cobolli-Musetti, c’è un solo precedente: motivazioni elevate per obiettivi diversi

Il derby tutto italiano tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti darà vita alla seconda semifinale dell’ATP 250 di Lione, in Francia, che promuoverà uno degli azzurri all’ultimo atto: l’unico precedente sorride a Musetti, che nei sedicesimi degli US Open 2025 approfittò del ritiro di Cobolli, giunto quando però quest’ultimo era già in svantaggio di due set ed un break sul punteggio di 6-3 6-2 2-0.

Punti di vista ribaltati, invece, in questo derby in Francia: Flavio Cobolli è il numero 1 del seeding, è ad un passo dalla qualificazione alle ATP Finals, diventata ormai una mera formalità, ed è in lotta per salire per la prima volta in carriera al numero 5 del ranking mondiale.

Lorenzo Musetti, invece, è il numero 6 del tabellone francese, sta lottando per non uscire dalla top 30 del mondo e per rimanere testa di serie agli Australian Open 2027, e tra Vienna e Parigi dovrà recuperare i punti del 2025 che andrà a scartare tra Atene e le ATP Finals.