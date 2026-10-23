Peres Jepchirchir positiva all’EPO: la Campionessa del Mondo di maratona e oro di Tokyo è sospesa

Peres Jepchirchir è risultata positiva a un controllo antidoping eseguito fuori competizione in Kenya, prima che la 33enne riuscisse a vincere la Maratona di Sydney a fine agosto. La Campionessa del Mondo di maratona è stata sospesa in via provvisoria dall’Unità per l’Integrità dell’Atletica (AIU), come ha comunicato la stessa organizzazione in un comunicato stampa diffuso nella mattinata odierna.

La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 è risultata positiva all’EPO e ora rischia la squalifica, come era già successo alla sua connazionale Ruth Chepngetich (iridata nel 2019 nella stessa disciplina, fermata per tre anni per avere usato l’idroclorotiazide, un diuretico che maschera l’utilizzo di sostanze dopanti). La keniana è uno dei punti di riferimento della 42,195 km e questa notizia scuote l’intero ambiente, tra l’altro pochi giorni dopo la squalifica di sei anni inflitta all’etiope Ruti Aga.

Peres Jepchirchir ha vinto ben quattro Major in carriera, in quattro località diverse (New York nel 2021, Boston nel 2022, Londra nel 2024 e Sydney nel 2026), la medaglia d’oro ai Giochi disputati cinque anni fa nella capitale giapponese e il titolo iridato nell’edizione dello scorso anno, sempre in terra nipponica. Nel suo palmares figurano anche tre perle ai Mondiali di mezza maratona (2016, 2020, 2023), vanta un personale di 2h14:43 in maratona e di 1h’05:05 sui 21,097 km.