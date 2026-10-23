Atletica, assegnati gli Europei indoor 2029 ed outdoor 2030

European Athletics ha assegnato l’organizzazione degli Europei indoor 2029 ed outdoor 2030 di atletica rispettivamente alle città di Torun (Polonia) e Helsinki (Finlandia), con quest’ultima che ha superato la candidatura di Bruxelles (Belgio)

La capitale nordica sarà la prima città ad organizzare l’evento per la quarta volta nella storia: prima dell’edizione 2030, infatti, Helsinki ha ospitato gli Europei già nel 1971, nel 1994 e nel 2012. Le gare si terranno all’Olympiastadion, ristrutturato nel 2020, che ha ospitato anche i Mondiali del 1983 e del 2005 e di Giochi del 1952.

La città polacca, invece, dopo aver ospitato i Mondiali indoor 2026, ospiterà gli Europei, sempre al coperto, nel 2029, ad otto anni dall’edizione organizzata nel 2021. L’assegnazione è stata effettuata nel corso della riunione del Consiglio della European Athletics, tenutasi a Losanna, in Svizzera.

Erano già state assegnate in precedenza le prossime edizioni degli Europei: la manifestazione outdoor si disputerà a Chorzow, in Polonia, dal 3 all’8 giugno 2028, mentre quella indoor sarà organizzata da Valencia, in Spagna, dal 4 al 7 marzo 2027.