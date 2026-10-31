Pedro Acosta: “Per prendermi la prima fila ho rischiato al massimo. Sarà dura tenere il ritmo dei Marquez”

Rischiare il tutto per tutto. E’ con questo spirito che Pedro Acosta ha interpretato le qualifiche del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Sepang, il pilota spagnolo della KTM ha dovuto fare di necessità virtù per massimizzare la sua performance.

Il piano è stato il seguente: mettersi in “marcatura” di Marc Marquez, prova a replicare le sue linee e poi guardare il cronometro. In questo modo, Acosta si è conquistato una prima fila dal valore decisamente alto, in considerazione delle difficoltà tecniche e di assetto con la sua moto.

“Mi sono messo in scia a Marc Marquez e ho spinto al 100% perché altrimenti questo risultato non sarebbe arrivato“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport. “Sapevo che per stare dietro a Marc avrei dovuto forzare in staccata e così ho fatto. E’ stato un giro a tutto rischio“, ha sottolineato l’iberico.

E in vista della Sprint Race: “Sinceramente sarà complicato seguire i fratelli Marquez, ma proveremo a fare il meglio possibile, nella consapevolezza che sia Alex che Marc hanno un gran passo“, ha concluso Acosta, ricordando la pole di Alex Marquez.