Pallamano, Bolzano resta vicino alla Sassari e Pressano dopo l’ottava giornata

Raimond Sassari e Pressano restano in controllo della Serie A Gold dopo l’avvincente ottava giornata della regular season. Le due realtà, la prima con una partita da recuperare, continuano a guidare il gruppo dopo i successi con Orlando Haenna e Molteno, rispettivamente per 32-21 e 19-33.

Bozen Loacker Volksbank vanta il terzo posto nella graduatoria, in scia alle rivali. Il team altoatesino non ha commesso errori ed ha meritatamente primeggiato contro Teamnetwork Albatro Siracusa, due importanti punti che potrebbero tornare comodo a fine anno (33-31).

Black Devils Meran Alperia trionfa nel match casalingo contro la Macagi Cingoli per 37-30, mentre Junior Fasano svetta per 33-25 contro Trieste dopo aver controllato alla perfezione la prima parte dell’incontro.

Conversano festeggia invece contro Publiesse Chiaravalle per solo due goal (30-28). Divario simile anche per Proger Cassano Magnago e Metelli Cologne, l’équipe lombarda ha fatto la differenza per 31-29 nell’incontro disputato il 21 ottobre.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Proger Cassano Magnago – Metelli Cologne 31-29

Salumificio Riva Molteno – Raimond Sassari 19-33

Pressano – Orlando Haenna 32-21

Conversano – Publiesse Chiaravalle 30-28

Black Devils Meran Alperia – Macagi Cingoli 37-30

Trieste – Junior Fasano 25-33

Bozen Loacker Volksbank – Teamnetwork Albatro Siracusa 33-31