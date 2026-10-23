Pallamano, il DT Albertsen soddisfatto dopo il successo delle azzurre: “Vittoria di carattere, lo spirito è giusto”

Come si dice in questi casi: buona la prima. La Nazionale Italiana di pallamano femminile ha vinto la gara d’andata del primo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2027, rassegna che si svolgerà in Ungheria. Nello specifico le azzurre si sono imposte per 27-23, dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio di due punti.

Non è stata comunque una gara facile quella delle nostre portacolari, capaci di rimanere in vantaggio per larghi tratti di partita, ma anche di commettere diverse imprecisioni. Il contingente di +4 rimane comunque un risultato utile in vista del ritorno, pianificato a Follonica il prossimo 25 ottobre.

Intercettato a fine match, il Direttore Tecnico Martin Albertsen ha commentato la prova delle sue giocatrici: “È stata una vittoria di carattere – ha detto il coach – in una di quelle partite in cui è necessario tirare fuori della grinta per imporsi. Non è stato facile vincere qui in Bulgaria. Non è stata una partita bellissima, ma abbiamo fatto ciò che dovevamo, cercando di mantenere la massima concentrazione”.

Albertsen ha poi chiosato: “Sono molto contento come molte delle nuove ragazze – Falser, Iyamu, Giliberto – abbiano dato il loro apporto. È un aspetto molto positivo. Nonostante le tante rotazioni, siamo riusciti a venire in trasferta e portando con noi un vantaggio di quattro gol. Ad ogni modo avremmo potuto fare ancora meglio e non siamo totalmente soddisfatti. La difesa è stata un’altra nota positiva e Margherita (Danti ndr) in porta è stata fantastica. In fase realizzativa possiamo e vogliamo fare meglio. Questo è lo spirito giusto: le ragazze vogliono crescere e migliorare, per cui puntiamo già da domenica ad esprimerci ad un livello superiore”.