Football americano, l’Italia travolge l’Ungheria e accede alle semifinali degli Europei!

Il Blue Team di Brian Michitti non si ferma. Dopo il 21-14 sulla Polonia, l’Italia batte l’Ungheria 37-20 al Velodromo Vigorelli di Milano e conquista la seconda vittoria nel Girone C di qualificazione agli Europei. A fare la differenza è il quarterback Luke Zahradka, autore di tre touchdown su passaggio, sostenuto da una difesa attenta nei momenti chiave. Con questo risultato, dunque, si è tramutato in realtà il primo posto nel raggruppamento. Questo è valso l’accesso alle semifinali del Gruppo A, dove nel 2027 affronteranno la Finlandia.

Partenza a ritmo basso. L’Ungheria di Dancsó costruisce poco e chiude i suoi tre drive con altrettanti punt. L’Italia, invece, si fa male da sola: prima il fumble di Giuliani, recuperato dagli ospiti, poi l’occasione sprecata dopo il ritorno di Rotelli, che la porta fino alla yarda 26 avversaria. A un solo yard dalla end zone Mozzanica non trattiene il passaggio del quarto down e il possesso passa agli ungheresi.

Il match cambia nel secondo periodo. Minniti sblocca il risultato con una corsa da 7 yard (7-0), dopo che una sua cavalcata da 38 yard era stata cancellata da un holding. L’Ungheria prova a rispondere, ma il field goal da 53 yard di Halász è corto. Da lì in poi l’attacco azzurro non si ferma più: Zahradka lancia per Mozzanica da 10 yard (14-0) e, a pochi istanti dall’intervallo, per Giuliani da 24 (21-0).

L’Ungheria rientra più decisa. Dopo un turnover on downs dell’attacco italiano, Dancsó guida un lungo drive, spinto dalle corse di Novakov, e va a segno in prima persona da 3 yard (21-7). La reazione degli azzurri è immediata: Zahradka trova Mibelli con un lancio da 40 yard e riporta il vantaggio a 21 punti (28-7). Prima del cambio di quarto Tenconi porta il Blue Team a ridosso della end zone.

Tenconi segna da 5 yard, ma il calcio addizionale viene bloccato (34-7). Gli ospiti non mollano: Dancsó trova Tóth da 14 yard (34-14), poi l’Italia recupera l’onside kick con Bartoccioni. Il Blue Team amministra il possesso e Impallomeni inchioda il 37-14 con un field goal da 47 yard. Czirók accorcia con un passaggio da 22 yard per Pusztai, ma la conversione da due punti fallisce (37-20). Gianfelici recupera il secondo onside kick e gli azzurri consumano il cronometro. L’ultimo tentativo di Impallomeni, da 43 yard, finisce a destra del palo, ma ci pensa Gnocchi a mettere il sigillo con il sack su Czirók.