Olympiacos-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Dopo la sfida di Atene con il Panathinaikos, l’Olimpia Milano è attesa da un’altra trasferta di fuoco. Stavolta si va al Pireo, dove l’Olympiacos, campione d’Europa in carica, è reduce dal successo di Istanbul contro il Besiktas e occupa le zone altissime della classifica con un record di 6-2. L’Armani, ultima con una sola vittoria e sette sconfitte, cerca una svolta dopo la sconfitta di misura contro i campioni di Grecia.

LA DIRETTA LIVE DI OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.15

C’è un’ottima notizia per l’Olimpia: la prova di Atene ha mostrato maggiore ordine, grande intensità e un buon contributo da tutta la panchina, con Hall, Bolmaro, Cole, Thompson e Booker in evidenza. Il problema è il peso dell’avversario, che a Istanbul ha vinto anche senza Montero, Dorsey, Fournier e Milutinov. Sulla panchina greca siede Giorgos Bartzokas, confermato fino al 2029 dopo il trionfo alle Final Four, e il pubblico del Pireo non fa sconti a nessuno.

Il match tra Olympiacos e Olimpia Milano vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20.15. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI

Venerdì 30 ottobre



Ore 20:15 Olympiacos-Armani Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO BASKETBALL EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport