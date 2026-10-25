NBA, i risultati della notte (25 ottobre): Nuggets e Suns al supplementare, 76ers e Rockets ancora imbattuti. Heat ancora a secco

Otto partite giocate nel primo vero sabato di NBA. Siamo sempre nel territorio in cui è complesso capire cosa è un segnale e cosa no, anche perché le partite sono 82 e quello che succede a inizio stagione può non essere ciò che accade dopo, ma ci sono comunque delle situazioni da monitorare, e andiamo nelle prossime righe a scoprire perché.

Gli Charlotte Hornets (2-1) continuano a lasciare senza vittorie i Miami Heat (0-3): 115-110 dopo una partita in cui i padroni di casa dominano a lungo, trascinati dai 34 punti di Brandon Miller, ma rischiano di farsi rimontare nell’ultimo quarto. Non schierato Simone Fontecchio, 22 i punti di Donovan Mitchell con 10 assist; ce ne sono 14 per Giannis Antetokounmpo. Di converso, i Philadelphia 76ers (3-0) continuano a vincere anche senza LeBron James e s’impongono per 127-116 sui Milwaukee Bucks (0-3). Tripla doppia per Joel Embiid (28-11-10), ma anche 27 punti di Jaylen Brown e 26 di Tyrese maxey contro i 21 di Jaime Jaquez Jr. e i 19 con 13 rimbalzi dalla panchina di Kel’el Ware.

Prima vittoria per i San Antonio Spurs (1-2), che la ottengono in trasferta contro i Dallas Mavericks (1-2) per 106-122. Importante è lo sforzo compiuto di squadre, senza protagonisti annunciati, ma con Victor Wembanyama a quota 23 e Dylan Harper a 22, mentre pe i Mavs s’impone dalla panchina la figura di Sergio de Larrea con 21 punti in una giornata senza Irving, Flagg, Aldama, Lively e Biberovic. Vincono anche i Washington Wizards (2-1) per 120-124 contro i Chicago Bulls (1-2): decisivo un terzo quarto da 20-40 ee l’accoppiata Trae Young-Kyshawn George, 25 e 22 punti rispettivamente. Pe i Bulls 30 e 14 rimbalzi di Caleb Wilson.

Primo urrà stagionale anche per i Cleveland Cavaliers (1-1), vittoriosi per 125-121 sui Brooklyn Nets (0-2) in una notte con qualche brivido e cin sei uomini in doppia cifra: in particolare, Donovan Mitchell scrive 22 sul tabellino, Jarrett Allen 21 ed Evan Mobley 20 con 10 rimbalzi. Per i Nets top scorer Michael Porter Jr. con 28 punti. Gli Houston Rockets (3-0) proseguono il percorso da imbattuti con un 114-121 in casa degli Atlanta Hawks (2-1). Sette gli uomini in doppia cifra con Kevin Durant a quota 22 e doppie doppie di Alperen Sengun e Amen Thompson, mentre Jalen Johnson dall’altra parte sfiora la tripla doppia (26-9-16).

I Denver Nuggets (1-1) portano a casa un confronto scoppiettante, finito all’overtime, contro i New Orleans Pelicans (0-3): 141-135 il risultato finale, rimontando peraltro 19 punti di divario a inizio ultimo quarto, con l’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (35-15-10) e un magnifico Jamal Murray da 42 punti. Per i Pelicans 26 di Trey Murphy III e 22 di Dejounte Murray. I Phoenix Suns (1-1), infine, con un terzo quarto da 45 punti battono i Golden State Warriors (0-3) per 131-122. Per i Suns 43 di un mirabile Devin Booker, per Golden State senza Curry 26 di Yaxel Lendeborg e 25 di De’Anthony Melton.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Miami Heat 115-110

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 127-116

Cleveland Cavaliers-Brookyln Nets 125-121

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 106-122

Chicago Bulls-Washington Wizards 120-124

Atlanta Hawks-Houston Rockets 114-121

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 141-135 dts

Phoenix Suns-Golden State Warriors 131-122