WNBA Finals 2026, le Golden State Valkyries vincono gara-4. Williams trascina, Zandalasini c’è

Le Golden State Valkyries ribaltano nuovamente il fattore campo nelle WNBA Finals 2026, vincendo gara-4 in casa delle Atlanta Dream e soprattutto pareggiano la serie sul 2-2. Sicuramente si arriverà al sesto capitolo di una finale davvero emozionante e che ad ogni partita cambia completamente i propri scenari.

Golden State è trascinata dalla solita immensa Gabby Williams che firma 17 punti, ma fondamentali sono anche i 13 punti di Tiffany Hayes e Veronica Burton. Un contributo importante lo dà anche nel primo tempo Cecilia Zandalasini, che segna tutti i suoi 10 punti nel primo tempo. Da non sottovalutare il lavoro sotto i tabellone di Kiah Stokes, che segna solo 4 punti ma cattura ben 16 rimbalzi. Dall’altra parte per Atlanta non basta una Rhyne Howard da 19 punti e 8 rimbalzi, mentre un po’ sottotono dopo due ottime partite Angel Reese, che segna 8 punti e 9 rimbalzi.

La partita si apre con ritmi contenuti e poca precisione al tiro, ma Golden State riesce gradualmente a imporre il proprio gioco, chiudendo il primo quarto sul 16-11, grazie a un parziale di 14-4. Importante l’impatto di Zandalasini, che parte dalla panchina e contribuisce subito con punti e recuperi. Nel secondo periodo le Valkyries aumentano la pressione, sfruttando le numerose palle perse di Atlanta per colpire in contropiede. Williams guida l’attacco, mentre Zandalasini raggiunge quota dieci punti prima dell’intervallo. Il parziale di 14-2 nel finale del quarto consente a Golden State di allungare fino al +16, andando negli spogliatoi in vantaggio per 42-26.

Al rientro in campo, Atlanta reagisce con maggiore aggressività e, trascinata da Howard e Borlase, riduce progressivamente il divario, arrivando fino al -6. Le Valkyries riescono comunque a conservare un margine di nove punti alla fine del terzo quarto (54-45). Sul 61-55, a poco più di quattro minuti dalla sirena, Burton trova una tripla fondamentale e si ripete poco dopo con una penetrazione vincente, permettendo a Golden State di allungare. Atlanta, però, resta in partita e a 28 secondi dalla fine torna sul 66-62 con un gioco da tre punti di una mai doma Howard. Burton segna uno dei due liberi a disposizione, mentre le padrone di casa falliscono i tentativi dalla distanza nel finale, consentendo alle Valkyries di portare a casa la vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ATLANTA DREAM – GOLDEN STATE VALKYRIES 62-67 (11-16, 15-26, 19-12, 17-13)

Atlanta: Howard 19, Hilmon 6, Reese 8, Gray 5, Canada 10, Bonner 4, Borlase 10, Kone, Okot, Paopao, Walker-Kimbrough, Jones

Golden State: Thornton 3, Zandalasini 10, Stokes 4, Williams 17, Burton 13, Hayes 13, Charles 5, Gueye, Chen, Salaun 2, Amihere, Jocyte