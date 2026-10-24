Basket, anticipi da brividi nel 5° turno. Varese batte la BC all’overtime, la prima gioia di Scafati

Non sono mancate le emozioni nei due anticipi della quinta giornata della Serie A di basket. Nel primo è servito un supplementare alla Openjobmetis Varese per avere la meglio della BC Roma per 110-103. Una partita tiratissima e bellissima, con un finale palpitante nel quale sono stati due liberi di Davis a mandare il match all’overtime. Successivamente nel supplementare le giocate di Nikolic ed Alviti hanno fatto la differenza, mentre la BC è arriva ai cinque minuti successivi con le energie ormai vicinissime allo zero.

Prestazione incredibile di Stefan Nikolic, che chiude con 11/11 dal campo (solo un errore dalla lunetta), mettendo a refero il suo career high con 28 punti con 36 di valutazione. Per Varese ci sono anche 22 punti di Hunter Hale e i 12 di Davide Alviti e Matteo Librizzi. Quasi leggendaria la partita di Kelly Olynyk, che chiude con 38 punti (11/12 da due) e 12 rimbalzi con un clamoroso 56 di valutazione, ma l’ex Celtics non è bastato alla BC per conquistare il suo secondo successo stagionale.

Fa finalmente festa la Longobardi Scafati, che toglie lo zero dalla casella dei punti in classifica e riesce a conquistare la prima vittoria stagionale proprio davanti al suo pubblico contro la Dolomiti Energia Trento. Finisce 87-81 per i campani, che hanno giocato un ottimo secondo tempo (49-36), trovando poi l’allungo decisivo con Moore nel finale e poi gestendola in lunetta con freddezza.

Il protagonista indiscusso della vittoria di Scafati, che dà anche respiro alla panchina di Piero Bucchi, è sicuramente Charlie Edward Moore con 28 punti ed 8 assist per una valutazione di 33 punti, ma ci sono anche i 20 punti importanti di Mezie Offurum. A Trento non bastano i 18 punti di Quincy Olivari e i 16 di Charles Brown.

I TABELLINI DELLE PARTITE

OPENJOBMETIS VARESE – BC ROMA 110-103 d.t.s (32-28, 17-17, 17-22, 29-28, 15-8)

Varese: Alviti 12, Duke 11, Villa, Nikolic 28, Hale 22, Librizzi 12, Renfro 10, Kamagate 3, Roby 2, Ladurner, Ikangi 10

Roma: Mannion 7, Watson 6, Davis 5, Emejuru 5, Tavernelli, Flowers 2, Stevenson 16, Ayayi 15, Strautins 9, Odzebe, Olynyk 38, Mezzanotte

LONGOBARDI SCAFATI BASKET – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 87-81 (22-26, 16-19, 24-19, 25-17)

Scafati: Lever 8, Toro, Iannuzzi, Moore 28, Spinelli, Ceron, Nevels 10, Offurum 18, Mcgruder, Onyema 5, Mascolo 8, Johnson 6

Trento: Brown 4, Brown 16, Bertini 7, Niang 6, Olivari 16, Forray, Cattapan, Barra, Mawugbe 2, Bigelow 14, Bayehe 12, Medina Bouza 2