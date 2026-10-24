Cosa è successo in MotoGP nella notte: la pioggia, la caduta di Martin, l’occasione persa di Bezzecchi

Potrebbe essersi deciso il Mondiale 2026 della MotoGP nella notte italiana: a Phillip Island, in Australia, tra le qualifiche e la gara breve della classe regina il titolo iridato pare aver preso una chiara direzione verso la Ducati dello spagnolo Marc Marquez.

Lo spagnolo, caduto nel corso delle qualifiche, ha poi conquistato la pole position sotto la pioggia, mentre il connazionale e rivale diretto Jorge Martin è stato costretto a partire dalla seconda fila, con l’azzurro Marco Bezzecchi, invece, addirittura nono ed in terza fila in griglia.

La Sprint, poi, ha definitivamente indirizzato la contesa iridata verso l’iberico della Ducati: Marc Marquez ha vinto la gara breve australiana, mentre Jorge Martin è caduto rovinosamente con la sua Aprilia, fratturandosi il radio e dovendo così saltare anche la gara lunga di domani.

Marquez è tornato in testa al Mondiale con 10 punti di margine su Martin, che potrebbe anche saltare ulteriori tappe del campionato, visto il fitto calendario, mentre Bezzecchi, finito ai piedi del podio con l’Aprilia, è scivolato a -50 da Marquez ed ora vede complicarsi la rincorsa allo spagnolo della Ducati.