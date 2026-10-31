MotoGP, Pedro Acosta: “Con la pioggia ho preso dei rischi, domani voglio lottare per il podio”

Si è conclusa con la vittoria di Pedro Acosta la Sprint Race del Gran Premio della Malesia 2026, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Sepang reso scivoloso dalla pioggia, lo spagnolo, partito dalla terza piazza, ha aspettato il momento giusto per attaccare, superando Ai Ogura a tre giri dalla fine e conquistando la seconda gara corta della sua stagione (dopo quella della Thailandia).

La caduta di Alex Marquez ha lasciato la testa della corsa ad Ogura ma nel finale la KTM ha dimostrato di averne di più. Acosta ha poi conservato il suo vantaggio dalla seconda posizione occupata da Marc Marquez. Punti importanti quelli conquistati dal fuoriclasse iberico che si porta a diciannove lunghezze da Jorge Martin. Chiude il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi.

Ai microfoni di Sky Sport, Acosta ha così commentato la sua vittoria: “Sono l’unico nel gruppo di testa che non lottava per niente. Quando la pista era asciutta è stato difficile seguire Ogura, faceva molto bene i primi due settori e non riuscivo a passarlo. Quando ha iniziato a piovere ho rischiato di più ed ho sorpassato”.

I rischi con la pioggia ed il ritmo in gara: “Stavo faticando con la gomma anteriore per tutto il weekend. Oggi avevo un buon feeling ma dietro Ogura potevo girare più veloce. Con la pioggia il rischio ha funzionato oggi. Vediamo cosa succederà domani. Voglio essere in lotta per il podio ma devo gestire anche la gomma posteriore”.