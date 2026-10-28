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GP MalesiaMotoGP

MotoGP, Marc Marquez: “Sepang è totalmente diversa da Phillip Island, dobbiamo rimanere concentrati”

Pubblicato

6 ore fa

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Marc Marquez
Marc Marquez / Comunicato Ducati

Marc Marquez si presenterà a Sepang da leader del campionato in occasione del Gran Premio della Malesia 2026, quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano della Ducati è reduce dal successo nella Sprint di Phillip Island e nell’imminente weekend di gara asiatico avrà la concreta possibilità di avvicinarsi sensibilmente alla conquista del decimo titolo iridato della carriera.

Sepang è una pista totalmente diversa rispetto a Phillip Island e il clima qui rende sempre tutto più impegnativo. La gara del sabato in Australia mi ha dato una grande carica, ma dobbiamo rimanere concentrati: l’obiettivo è continuare a essere protagonisti e gestire al meglio ogni sessione e ogni sforzo“, dichiara il 33enne di Cervera al sito ufficiale della Casa di Borgo Panigale.

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Marc ha adesso un vantaggio in classifica generale di 10 punti sul connazionale Jorge Martin e 50 sull’altra Aprilia di Marco Bezzecchi, ma il suo inseguitore più immediato deve fare i conti con la frattura composta del radio riportata in Australia e difficilmente potrà competere (almeno ad un livello accettabile) in quel di Sepang. Il più esperto dei fratelli Marquez ha a disposizione dunque una chance d’oro per indirizzare in maniera forse definitiva la volata mondiale.

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