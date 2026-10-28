MotoGP, GP Malesia 2026: numeri, statistiche, curiosità. Non esistono serial winner dopo Valentino Rossi

Il quart’ultimo Gran Premio del Mondiale 2026 di MotoGP si disputerà domenica 1 novembre in Malesia. L’autodromo di Sepang ospiterà l’evento per la venticinquesima volta, ma l’appuntamento in sé ha una storia pregressa, antecedente all’edificazione dell’impianto attuale, avvenuta alla fine degli anni ’90 allo scopo di attirare la F1.

Difatti, se si parla di Motomondiale, il GP di Malaysia (come sarebbe più corretto chiamarlo) nacque nel 1991. All’epoca si correva nello spartano circuito di Shah Alam, sempre nei sobborghi di Kuala Lumpur. Quel tracciato fu palcoscenico di sette edizioni. Dopodiché si è avuta un’estemporanea edizione a Johor (1998), prima del definitivo trasloco nel (ben riuscito) Tilkodromo attuale.

Sono 24 le gare iridate della classe regina disputatesi a Sepang, a fronte però di 25 edizioni del GP. La discrepanza risale al 2011, quando la competizione fu prima interrotta e poi cancellata a causa del tragico incidente nel quale Marco Simoncelli perse la vita. Le categorie inferiori avevano già corso, dunque l’edizione resta in tutto e per tutto valida tout-court.

SEPANG – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (6)

I trionfi del Dottore sono datati 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010.

Piloti in attività con vittorie a Sepang:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2024}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2019}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2023}

1 – MARQUEZ Alex (ESP) {2025}

Italiani vincitori a Sepang:

ROSSI Valentino (2001, 2003, 04, 06, 08, 10)

BIAGGI Max (2002)

CAPIROSSI Loris (2005)

DOVIZIOSO Andrea (2016, 2017)

BAGNAIA Francesco (2022, 2024)

BASTIANINI Enea (2023)

Moto vincitrici a Sepang:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

9 – DUCATI (2005, 2025)

7 – HONDA (2001, 2018)

6 – YAMAHA (2002, 2019)

2 – SUZUKI (1999, 2000)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 4)

Record di vittorie consecutive:

2 – ROBERTS Kenny Jr. (1999, 2000)

2 – ROSSI Valentino (2003, 2004)

2 – PEDROSA Dani (2012, 2013)

2 – DOVIZIOSO Andrea (2016, 2017)

Dunque ben quattro centauri hanno firmato un back-to-back, ma nessuno si è ancora issato a quota tre!

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARQUEZ Alex (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Sepang:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2014, 2018}

3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023, 2024, 2025}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2022}

SEPANG – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ROLFO Roberto [ITA]

2011 – LÜTHI Thomas [SUI]

2012 – DE ANGELIS Alex [SMR]

2013 – RABAT Tito [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – ZARCO Johann [FRA]

2017 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2018 – MARINI Luca [ITA]

2019 – BINDER Brad [RSA]

2022 – ARBOLINO Tony [ITA]

2023 – ALDEGUER Fermin [ESP]

2024 – VIETTI Celestino [ITA]

2025 – DIXON Jake [GBR]

È Johann Zarco l’unico pilota ad aver vinto per due volte nella classe cadetta. Sono invece 4 le affermazioni italiane, raccolte da Roberto Rolfo, Luca Marini, Tony Arbolino e Celestino Vietti.

SEPANG – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – CORTESE Sandro [GER]

2013 – SALOM Luis [ESP]

2014 – VAZQUEZ Efren [ESP]

2015 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2016 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – DALLA PORTA Lorenzo [ITA]

2022 – MCPHEE John [GBR]

2023 – VEIJER Collin [NED]

2024 – ALONSO David [COL]

2025 – FURUSATO Taiyo [JPN]

Nessuno ha ancora bissato il proprio successo. La Spagna è il Paese più vincente in assoluto (4 hurrà), ma non primeggia dal lontano 2018! Sono 2 i trionfi italiani (Bagnaia e Dalla Porta).