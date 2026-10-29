MotoGP in tv, GP Malesia 2026: orari 30 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Venerdì 30 ottobre andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP della Malesia, round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Sepang, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Tiene banco, nella classe regina, il confronto iridato tra i due spagnoli Marc Marquez e Jorge Martin. Il pilota della Ducati, grazie all’affermazione nella Sprint Race di Phillip Island e alla contemporanea caduta del centauro dell’Aprilia. Sono 10 le lunghezze di margine del Cabroncito. La mancata disputa del GP australiano, per via delle condizioni meteo sfavorevoli, ha probabilmente privato Marc di 25 punti che avrebbero chiuso la partita.

Tuttavia, le condizioni di Martin alimentano non pochi interrogativi. L’iberico è stato dichiarato idoneo a girare nella FP1, ma sarà sottoposto a ulteriori controlli dopo le libere 1. In ogni caso, è lontanissimo dalla forma ideale. In questo contesto, Marco Bezzecchi proverà a ritagliarsi un ruolo di primo livello.

Il venerdì del GP della Malesia, round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Sepang.

GP MALESIA MOTOGP 2026

Venerdì 30 ottobre (orari italiani)

Ore 02:00-02:35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02:50-03:30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03:45-04:30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 06:15-06:50, Moto3, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 07:05-07:45, Moto2, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 08:00-09:00, MotoGP, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) copertura completa. Non è prevista la copertura su TV8 in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre classi.

Diretta streaming: SkyGo, NOW. Non è prevista la copertura su TV8.it in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre classi.

Diretta testuale: OA Sport