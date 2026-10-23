Moto2, Guevara mette pressione a Gonzalez e svetta nelle pre-qualifiche del GP d’Australia. Male gli italiani

Izan Guevara ha chiuso al comando al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island le condizioni meteo hanno già iniziato a condizionare la vita dei protagonisti con il vento che ha dominato la scena. Forti raffiche hanno complicato la guida dei piloti e, di conseguenza, abbiamo assistito a numerose cadute. Nel mentre i due contendenti al titolo, Manuel Gonzalez e Izan Guevara, divisi da 5.5 punti in classifica generale, hanno iniziato le schermaglie in vista della gara di domenica.

Il primo punto a proprio favore lo segna proprio Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) che svetta facendo segnare un 1:30.016 con un margine di vantaggio di 18 millesimi sul padrone di casa Senna Agius (Kalex Intact GP) mentre è terzo il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 272 millesimi. Quarta posizione per lo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 304 millesimi, quinta per il ceco Filip Salac (Kalex American Racing) a 307, sesta per lo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 320 davanti ai connazionali Alex Escrig (Forward Klint), settimo a 359, Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) ottavo a 371 e Adrian Huertas (Kalex Italtrans) nono a 438.

Decima posizione per il giapponese Taiyō Furusato (Kalex Idemitsu) a 468 millesimi dalla vetta, undicesima per lo statunitense Joe Roberts (Kalex American Racing) a 517 quindi dodicesima per l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu) a 535. 13° tempo per il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 645 millesimi, mentre completa la top14 il giapponese Ayumu Sasaki (Kalex RW) a 787. Manca la top14 per un soffio Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 823 millesimi dalla vetta, quindi 19° Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 955, mentre si ferma in 25a posizione un deludente Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 1.570

A questo punto la Moto2 si concentra in vista della giornata di domani che inizierà con la seconda sessione di prove libere che scatteranno alle ore 00.25 italiane (le ore 09.25 locali), quindi sarà la volta delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 04.40 con la Q1, mentre la Q2 scatterà alle ore 05.05. La gara domenicale, infine, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 02.15.