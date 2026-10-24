MotoGP, Alex Marquez: “Secondo posto sorprendente in queste condizioni. Voglio fare bene nella Sprint”

Alex Marquez sorride in maniera convinta dopo aver messo a segno il secondo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato di Phillip Island la pioggia, come ampiamente previsto, è stata la grande protagonista della giornata, proponendo una qualifica completamente imprevedibile, risolta solamente in extremis con uno schieramento di partenza che non era facilmente preventivabile nella giornata di ieri.

La pole position è stata fissata da uno straordinario Marc Marquez che ha girato in 1:34.203 rifilando un distacco di quasi un secondo e mezzo (+1.494) al fratello Alex, quindi completa la prima fila Johann Zarco a 1.503. Quarta posizione per Jorge Martin a 1.577, quinta per Jack Miller a 1.781 mentre è sesto Raul Fernandez a 1.947. Settimo Pedro Acosta a 2.297, ottavo Fabio Di Giannantonio a 2.303, quindi solamente nono Marco Bezzecchi a 2.317.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team Ducati Gresini ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono in mezzo ai due specialisti del bagnato – sorride – Io ho costruito tutto un passo alla volta e sono davvero contento di essere riuscito a centrare questa seconda posizione. Ora testa alla Sprint Race nella quale proverò a dare il massimo. La moto era veloce anche ieri, oggi abbiamo mosso qualche passo in avanti e funziona bene. Penso che avrò il ritmo per puntare anche alla vittoria”.