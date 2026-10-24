Marc Marquez mago della pioggia, pole di prepotenza a Phillip Island. Bezzecchi alza bandiera bianca

Marc Marquez Re della pioggia. Il detentore del titolo ha conquistato di prepotenza la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Australia 2026, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo weekend presso il tracciato di Phillip Island. Prestazione da spellarsi le mani per il ducatista, leader in un turno che ha fatto emergere tutta la forza degli specialisti sul bagnato.

Una sessione cominciata con il brivido quella dello spagnolo, scivolato a due minuti dall’inizio del Q2, fattore per cui è dovuto rientrare ai box per cambiare moto. Una volta però fatto l’ingresso in pista, con tutti gli accorgimenti del caso, il nativo di Cervera ha cominciato il suo valzer, salendo sempre più di colpi fino a seminare il panico nell’ultimo giro lanciato, dove ha fermato il cronometro a 1:34.203 rifilando la bellezza di 1.494 al fratello Alex (Gresini), bravo a salire di colpi strada facendo. La prima fila è invece completata dalla Honda HRC di Johann Zarco, altro centauro particolarmente abile a destreggiarsi in condizioni come queste con un distacco di 1.503 dal primo della classe.

In difficoltà invece le Aprilia, costrette a rincorrere fin dalla FP3 e meno performanti sull’asfalto non asciutto. Il migliore è stato comunque Jorge Martin, quarto a 1.577 precedendo la Yamaha Pramac di un ottimo Jack Miller, quinto a 1.781, oltre che la Trackhouse di Raul Fernandez, sesto a 1.947.

Più contratta la prova di Marco Bezzecchi, il quale dovrà partire dalla nona casella con il gap pesante di 2.317 con cui si è posizionato alle spalle di Pedro Acosta (KTM), settimo a 2.297, e Fabio Di Giannantonio, ottavo a 2.303. Nulla da fare infine per Francesco Bagnaia, eliminato in Q1 e al via dalla sedicesima casella.