Moto3, Maximo Quiles in pole-position a Sepang. Bertelle in seconda fila

Andata in archivio la sessione di qualifica del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Sul circuito di Sepang, i centauri della minima cilindrata si sono dati battaglia, giocando come al solito di strategia, visto l’effetto scia assai impattante su una pista come quella asiatica.

Alla fine della fiera, il migliore è stato il dominatore di questa stagione, lo spagnolo Maximo Quiles. L’iberico, in sella alla KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha stampato il miglior crono di 2’10″396 a precedere il connazionale Brian Uriarte (KTM Red Bull KTM Ajo) di 84 millesimi e il padrone di casa, Hakim Danish (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI) di 133.

Molto scaltro Quiles nella gestione dei momenti del time-attack, facendo la differenza quando più contava. In top-5 troviamo anche David Almansa (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a 0″175 e Alvaro Carpe (KTM Red Bull KTM Ajo) a 0″208, a dare ancora più un connotato spagnolo a questa categoria.

In questo contesto, più che buono il piazzamento di Matteo Bertelle. Il pilota italiano, in sella alla KTM LEVEL UP – MTA, si è preso il sesto tempo, distanziato 448 millesimi dalla vetta. Più attardato, invece, l’altro alfiere tricolore, Guido Pini. Il pilota della Honda Leopard Racing ha rimediato un gap di 1″041 dal leader e inizierà la gara di domani dalla quattordicesima casella.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MALESIA MOTO3 2026

1 Maximo QUILES 28 2:10.396 5 – KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

2 Brian URIARTE 51 2:10.480 5 +0.084 KTM Red Bull KTM Ajo

3 Hakim DANISH 13 2:10.529 5 +0.133 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

4 David ALMANSA 22 2:10.571 3 +0.175 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

5 Alvaro CARPE 83 2:10.604 2 +0.208 KTM Red Bull KTM Ajo

6 Matteo BERTELLE 18 2:10.844 2 +0.448 KTM LEVEL UP – MTA

7 Joel KELSO 66 2:10.855 2 +0.459 Honda GRYD Racing

8 Veda PRATAMA 9 2:10.861 5 +0.465 Honda Honda Team Asia

9 Adrian FERNANDEZ 31 2:11.098 6 +0.702 Honda Leopard Racing

10 David MUÑOZ 64 2:11.129 3 +0.733 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

11 Scott OGDEN 19 2:11.138 2 +0.742 KTM CIP Green Power

12 Marco MORELLI 97 2:11.201 5 +0.805 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

13 Eddie O’SHEA 8 2:11.286 2 +0.890 Honda GRYD Racing

14 Guido PINI 94 2:11.437 2 +1.041 Honda Leopard Racing

15 Ryusei YAMANAKA 6 2:11.439 2 +1.043 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

16 Joel ESTEBAN 78 2:11.583 3 +1.187 KTM LEVEL UP – MTA

17 Adrian CRUCES 11 2:11.753 2 +1.357 KTM CIP Green Power

18 Rico SALMELA 27 2:11.767 2 +1.371 KTM Red Bull KTM Tech3