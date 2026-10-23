Mondiali ginnastica artistica 2026 oggi: orari 23 ottobre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 23 ottobre va in scena la settima giornata di gara ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) si disputerà la finale del concorso generale individuale femminile, la gara che incoronerà la Reginetta della Polvere di Magnesio e l’atleta più completa sui quattro attrezzi. Si preannuncia un grandissimo spettacolo per l’assegnazione delle prime medaglie individuali tra le donne: chi riuscirà a salire sul podio e a conquistare le medaglie?

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 19.30

Appuntamento alle ore 19.30, con le migliori ventiquattro all-arounder del panorama internazionale. L’algerina Kaylia Nemour partirà con tutti i favori del pronostico e punterà a scrivere la storia, diventando la prima ginnasta africana a imporsi sul giro completo in campo iridato. La Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche dovrà fare i conti soprattutto con la statunitense Skye Blakely e la russa Liudmila Roshchina, ma attenzione anche alla francese Elena Colas e alle cinesi Qinqin Ke e Qingying Zhang. L’Italia sarà rappresentata da Giulia Perotti e Sofia Tonelli, che proveranno a inseguire una difficile top-10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica per quanto riguarda la giornata odierna (venerdì 23 ottobre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Venerdì 23 ottobre

Ore 19.30 Concorso generale individuale femminile, finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Giulia Perotti, Sofia Tonelli.