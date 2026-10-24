Marco Bezzecchi: “Partendo nono, ho fatto un bel lavoro. Il vento dà fastidio a tutti”

Marco Bezzecchi ha parlato a motorsport.it al termine della Sprint del GP dell’Australia della MotoGP, chiusa al quarto posto dopo essere partito nono in griglia, al termine delle qualifiche, rivelatesi infelici su pista bagnata a Phillip Island. Il centauro dell’Aprilia ha poi rimontato nella gara breve, arrivando fino ai piedi del podio, ma ha perso ulteriore terreno rispetto allo spagnolo Marc Marquez nella classifica generale del Mondiale.

Il pilota italiano vede il bicchiere mezzo pieno nel bilancio complessivo tra qualifiche e Sprint: “Non si può non essere contenti di come è andata oggi, perché comunque bisogna considerare che appunto, partendo nono, secondo me ho fatto un bel lavoro. E’ andata così, quindi dobbiamo essere contenti di come abbiamo gestito le cose oggi pomeriggio. Ora dobbiamo lavorare, sapendo che fortunatamente abbiamo dei dati da analizzare in ogni tipo di condizione per essere pronti a tutto domani“.

La rimonta di Bezzecchi si è fermata ai piedi del podio: “Ero abbastanza veloce, però io ho dovuto spingere veramente tanto per tornare, su e quindi due giri in più potevano essere buoni, ma alla fine la gara era di 13 giri, mi prendo quei 13 giri e va bene. Il bagnato, come ho detto ieri, alla fine non è mai facile, non è mai uguale da un giorno all’altro, da un turno all’altro, quindi non so cosa aspettarmi. Onestamente, non voglio neanche fasciarmi troppo la testa con queste cose“.

Sulla caduta di Jorge Martin l’italiano, prima di sapere della frattura rimediata dallo spagnolo, ha dichiarato: “Penso che il vento dia fastidio a tutti, più o meno nello stesso modo. Alla fine qua a Phillip Island il vento c’è sempre. Ieri c’era, oggi è vero che è cambiato, però faccio fatica a dire le motivazioni per cui è caduto un altro. Alla fine l’unica cosa che spero è che stia bene“.