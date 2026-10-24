Marc Marquez soddisfatto dopo la pole: “Ho avuto buone sensazioni. Sprint? Potrebbe non piovere”

Non può che essere soddisfatto Marc Marquez al termine delle qualifiche valide per il GP di Australia, appuntamento numero diciotto del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso il circuito di Phillip Island. Lo spagnolo ha infatti centrato una pole position d’autorità, dimostrando la solita superiorità sul bagnato.

Nello specifico il ducatista ha segnato il tempo di 1:34.203, staccando di quasi mezzo secondo il fratello Alex, secondo precedendo la Honda HRC di Johann Zarco, terzo a 1.503. Una volta arrivato al parco chiuso, il detentore del titolo ha commentato quanto fatto:

“All’inizio ho fatto un errore grave – ha detto Marquez – non si deve mai cadere al primo giro. Ho mantenuto però la concentrazione, il team era pronto con l’altra moto. Dopo sono rientrato per provare la media, l’ho provata ed è andata bene. Adesso molto dipenderà dall’acqua, ma ho avuto buone sensazioni”.

Marquez ha poi proseguito: “Sprint? Non si sa. Ieri abbiamo visto che sull’asciutto le Aprilia andavano molto forte, vediamo se sarà asciutta o bagnata. Potrebbe non piovere al 100%, mentre domani sì. Noi però stiamo facendo il nostro lavoro, siamo in pole position e va bene così”.