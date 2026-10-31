Marc Marquez: “Mai stato così veloce a Sepang, ma Alex va forte. Auguro un pronto recupero a Martin”

Un secondo posto che si accoglie con soddisfazione. E’ questo il mood di Marc Marquez, al termine delle qualifiche del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Il leader del campionato si è dovuto accontentare della piazza d’onore nel time-attack a Sepang.

Il fratello Alex, sulla Ducati Gresini, è riuscito a mettere insieme un grande giro, a precedere il Cabroncito e l’altro spagnolo Pedro Acosta, sulla KTM. Un risultato, comunque, che per il centauro della Ducati Factory è soddisfacente, nella consapevolezza di avere un gran passo per la gara e dell’assenza del suo grande rivale per il Mondiale, Jorge Martin.

“Ho fatto un giro buono, il mio più veloce qui in Malesia, ma sappiamo qui quanto è forte Alex“, le sue prime parole ai microfoni di Sky Sport. “Penso che siamo a un livello alto, per cui massima concentrazione per la Sprint. So di avere dei rivali molto forti, ma il focus è su quello che posso fare io“, ha aggiunto Marc.

Un pensiero è stato dedicato a Martin, che con questo forfait dà quasi certamente l’addio ai sogni di gloria per l’iride: “Ho visto che Martin ha provato a girare, ma su una pista così fisica non era assolutamente facile. Gli auguro un pronto recupero“.