Lotta
Lotta, l’Iran vince due ori nello stile libero ai Mondiali. Gioie per Russia e USA nella penultima giornata
Prosegue il programma delle finali dello stile libero ai Mondiali senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento ad Astana, in Kazakistan: assegnati i titoli iridati nelle categorie di peso olimpiche dei -86 e dei -125 kg ed in quelle non olimpiche dei -61 e del -70 kg. Non c’erano italiani in gara quest’oggi.
Nei -86 kg lo statunitense Kyle Dake conquista l’oro ed il titolo iridato superando l’azero Arsenii Dzhioev, sconfitto di misura ai punti sullo score di 3-2, mentre le medaglie di bronzo vanno al kirghiso Malik Shavaev ed al georgiano Vladimeri Gamkrelidze.
Nei -125 kg l’iraniano Amir Hossein Abbas Zare centra il titolo superando il russo Abdulla Kurbanov per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 11-0 dopo 3’56”, con le medaglie di bronzo che finiscono al collo dello statunitense Wyatt Avery Hendrickson e dell’azero Giorgi Meshvildishvili.
Nei -61 kg l’iraniano Ahmad Masoud Mohammadnezhadjavan vince l’oro battendo il russo Zavur Uguev, superato ai punti con lo score di 9-2, mentre il terzo gradino del podio viene condiviso dallo statunitense Marcus Glenn Blaze e dal nordcoreano Kim Kwang Myong.
Nei -70 kg si impone il russo Ibragim Sharaputtinovich Ibragimov, che supera il kirghiso Ernazar Kubatbekovich Akmataliev, battut0 ai punti con lo score di 5-2, mentre i bronzi vanno allo statunitense Zain Allen Retherford ed al mongolo Tulga Tumur Ochir.