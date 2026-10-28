Lotta
Lotta, assegnati i primi titoli nella femminile ai Mondiali. Ori per Giappone, Cina, Ucraina e Russia
Si apre il programma delle finali della femminile ai Mondiali senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento ad Astana, in Kazakistan: assegnati i titoli iridati nelle categorie di peso olimpiche dei -50, -57 e dei -76 kg ed in quella non olimpica dei -65 kg. Non c’erano italiane in gara quest’oggi.
Nei -50 kg la nipponica Yui Susaki conquista l’oro superando l’indiana Neelam Neelam per schienamento dopo 2’14”, quando comunque era già in vantaggio sullo score di 5-0, mentre le medaglie di bronzo vanno alla cinese Feng Ziqi ed alla padrona di casa kazaka Zeinep Bayanova.
Nei -57 kg la cinese Hong Kexin centra il titolo superando la nipponica Sena Nagamoto per superiorità tecnica con incontro interrotto dopo 3’30” sul punteggio di 10-0, con le medaglie di bronzo che finiscono al collo della statunitense Helen Maroulis e della bielorussa Iryna Kurachkina.
Nei -76 kg l’ucraina Anastasiya Alpyeyeva vince l’oro ed il titolo iridato battendo l’indiana Kajal Kajal ai punti con lo score di 8-6, mentre il terzo gradino del podio viene condiviso dalla statunitense Dymond Precious Guilford e dalla mongola Davaanasan Enkh Amar.
Nei -65 kg si impone la russa Alina Kasabieva, che porta a casa il titolo superando nell’ultimo atto la moldava Irina Ringaci, battuta ai punti con lo score di 6-3, mentre i bronzi vanno alla nipponica Nana Ikehata ed alla cinese Feng Yongxin.