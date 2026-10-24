Andre Agassi: “Spero che Jannik Sinner sfrutti questa pausa”

Per Andre Agassi, la storia più bella del 2026 ha il volto di Alexander Zverev. L’ex numero uno del mondo non ha dubbi nel indicare il trionfo del tedesco al Roland Garros come il momento simbolo della stagione, e lo ha fatto a Tennis Channel, dove ha preferito sottolineare il valore umano di quel successo prima ancora di quello sportivo. Soltanto dopo si è soffermato sui due grandi assenti dell’ultimo tratto d’anno, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

“Una delle storie più belle dell’anno è stata la vittoria del primo Slam di Zverev“, ha spiegato l’americano. “È stato emozionante vederlo così felice a Parigi, perché so quanto significasse per lui. Sascha è uno dei giocatori che lavorano più duramente nel Tour e vedere tutti i suoi sforzi ripagati, con la realizzazione di alcuni dei più grandi sogni della sua vita, è stato davvero gratificante“.

Alcaraz ha aperto la stagione con l’Australian Open, battendo in finale Novak Djokovic e diventando il più giovane giocatore a completare il Career Grand Slam. Zverev ha invece colto il primo Major a Parigi, nel torneo che dopo il grave infortunio alla caviglia del 2022 avrebbe potuto segnarne la carriera, e ha poi bissato agli US Open. Sinner, dal canto suo, ha difeso il titolo a Wimbledon, confermandosi sull’erba dell’All England Club.

Sarà proprio Zverev a chiudere l’anno in vetta al ranking, per la prima volta in carriera numero uno del mondo. Lo stesso tedesco ha riconosciuto che questo traguardo è legato anche ai guai fisici che hanno condizionato i suoi due rivali. Alcaraz è rimasto fermo quattro mesi e mezzo per un problema al polso, tempo che ha sfruttato per tornare al 100%, mentre Sinner non è più sceso in campo dopo i Championships a causa del dolore al ginocchio destro.

Agassi ha dedicato a entrambi un pensiero finale: “È fantastico rivedere Alcaraz in campo e spero che Sinner stia sfruttando al meglio la pausa causata dall’infortunio. Questi due ragazzi sono molto bravi e speriamo che nel 2027 arrivino cose ancora migliori per il tennis“.