LIVE Zverev-Landaluce, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: l’astro nascente spagnolo sulla strada verso il n. 1

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Martin Landaluce, valido per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna.

Nella capitale austriaca, il classe ’97 di Amburgo, potrebbe regalarsi per la prima volta in carriera la vetta del ranking ATP, in virtù anche dell’assenza fino al termine della stagione di Jannik Sinner.

Zverev, che nella scorsa edizione di questo torneo fu sconfitto in finale proprio dell’attuale numero 1 del mondo, esordirà contro il promettente iberico classe 2006. Landaluce, dopo un buonissima prima parte di stagione, è apparso un po’ stanco nelle ultime uscite e il cemento indoor, al momento, non è la superficie sulla quale si trova meglio.

Il ventinovenne teutonico, che nel 2026 ha conquistato Roland Garros e US Open, non ha mai affrontato in carriera l’attuale numero 67 del mondo, per cui questo incontro sarà il primo confronto assoluto tra i due giocatori. Zverev ha già vinto una volta questo torneo, nel 2021.

La partita fra il classe ’97 tedesco e l’iberico sarà il terzo match della giornata di martedì 27 ottobre in programma sul Campo Centrale. Le danze saranno aperte alle ore 13.30 dallo statunitense Tommy Paul, opposto al russo Andrey Rubelv, a seguire toccherà allo spagnolo Carlos Alcaraz, che sfiderà il moscovita Karen Khachanov. Non prima delle ore 17.30 sarà il turno del numero 2 del mondo e del ventenne madrileno.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Martin Landaluce, valida per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!