LIVE Virtus Bologna-Zalgiris, Eurolega basket in DIRETTA: serve vincere per continuare a sognare

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026-2027. Primo impegno settimanale per le V-nere in un nuovo back-to-back stagionale, attese poi da un altro confronto casalingo venerdì sera contro il Besiktas.

I bolognesi provano a riscattare la sconfitta esterna di giovedì scorso contro l’Hapoel Tel Aviv (90-81) che aveva interrotto un filotto di quattro successi consecutivi. 4-3 è il record degli emiliani finora in Europa, mentre in campionato la squadra di coach Alex Mumbru è ancora imbattuta dopo la prova di forza contro l’Olimpia Milano (94-98 dTs). Fari puntati su Derrick Alston Jr. e Aliou Diarra, con Marcus Carr e Wendell Moore Jr. pronti a colpire da qualsiasi posizione.

Situazione simile anche per lo Zalgiris Kaunas, con i lituani che arrivano in Emilia dopo la vittoria casalinga contro l’ASVEL Villeurbanne (105-85) che cancellava le due precedenti battute d’arresto rispettivamente contro Fenerbahce Istanbul (99-80) e Anadolu Efes (70-85). 3-4 è lo score dei biancoverdi finora, che possono contare sull’apporto dell’ex Virtus Carsen Edwards e su Jonas Valanciunas tornato in patria dopo l’esperienza oltreoceano in NBA tra New Orleans Pelicans e Denver Nuggets.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. Diretta tv garantita dalle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile invece su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026-2027!