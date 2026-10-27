LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: serve una scintilla per uscire dal tunnel

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Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valevole per l’ottava giornata dell’Eurolega 2026-2027. Comincia la doppia trasferta ad Atene nel peggior momento dell’era Poeta.

Milano si presenta in Grecia in mezzo ad una crisi infinita. Cinque sconfitte consecutive in Eurolega, le ultime tre in casa, il ko in campionato nel derby d’Italia contro la Virtus Bologna dopo essere stata avanti anche di 19 punti. Una situazione semplicemente disastrosa in casa Olimpia e forse non può davvero esserci settimana peggiore come questa, visto che oggi c’è il Panathinaikos e venerdì l’Olympiacos.

A volte, però, arriva il lampo quando è il buio più totale. Milano è piombata dentro questo tunnel e non riesce a trovare la via d’uscita ed in quel di Atene contro il Pana servirà più della partita perfetta. Ogni ambizione per l’Olimpia anche solo di poter giocare il play-in sembra già essere finita, ma la squadra di Poeta deve comunque mostrare l’orgoglio, cosa che spesso è mancata in queste settimane davvero disastrose.

Dall’altra parte c’è un Panathinaikos che guida la classifica con sei vittorie ed una sola sconfitta, arrivata in casa contro l’Hapoel Tel Aviv. Va comunque rimarcato che questa sarà la settima partita in casa di questo inizio di Eurolega per la squadra di Obradovic, con l’unica trasferta giocata e vinta a Belgrado con il Partizan. Una formazione straordinaria, che viaggia ad oltre 87 punti di media a partita, guidata soprattutto da Sylvain Francisco, ma anche da Nigel Hayes-Davis e Mathias Lessort.

La palla a due di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valevole per l’ottava giornata dell’Eurolega 2026-2027 è in programma alle ore 20.15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!