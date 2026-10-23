Flavio Cobolli rimonta Nakashima a Lione: “Orgoglioso della mia prestazione, ero in controllo dello scambio”

Flavio Cobolli batte in rimonta Brandon Nakashima e approda in semifinale all’ATP 250 di Lione 2026, facendo un altro piccolo passo avanti verso la qualificazione alle ATP Finals di Torino. 4-6 6-4 6-4 il punteggio in favore dell’azzurro, che si è imposto dopo due ore e diciotto minuti di battaglia sul veloce indoor francese centrando il secondo successo della settimana.

Il numero 6 al mondo si è preso la rivincita della sconfitta rimediata un anno fa al Masters 1000 di Madrid. “È abbastanza curioso che io abbia vinto oggi sul cemento indoor dopo aver perso contro di lui sulla terra. Innanzitutto sono molto contento della mia prestazione. Grazie al pubblico per avermi supportato, è bello giocare qui. Sono contento e orgoglioso della mia prestazione di oggi. Adesso devo pensare al prossimo match“, le parole a caldo del 24enne romano a fine partita.

Ottime sensazioni in campo per Cobolli, che attende al prossimo turno uno tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche: “Sentivo sul campo di essere in controllo dello scambio. Provavo a metterlo sulla difensiva, cercando di imporre il mio gioco il più possibile, e penso che abbia funzionato. Oggi ho servito e risposto abbastanza bene, e questa è stata la chiave per ottenere la vittoria“.