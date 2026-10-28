LIVE Italia-Germania 4-7, Europei curling 2026 in DIRETTA: azzurri travolti dai tedeschi al debutto

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10.43: Per ora è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a questo pomeriggio per le due sfide degli azzurri. Buona giornata!

10.42: Italia subito spalle al muro, dunque, con questa formula dell’Europeo che prevede solo 5 incontri per cercare di ottenere uno dei primi due posti del girone. Nulla è definitivamente compromesso ma serve maggiore precisione per poter aspirare alla zona medaglie. Nel pomeriggio gli azzurri se la vedranno con l’Austria: partita da vincere per continuare a sperare

10.40. Si è sciolta come neve al sole la squadra italiana contro una Germania che ha limitato (senza evitarli) gli errori rispetto alla prima parte di gara. nel finale invece sono fioccati gli errori da parte della squadra italiana. Nessuno degli azzurri, a partire dai due Spiller, fino ad arrivare ad Arman e Mosaner, è riuscito a mantenere un livello accettabile negli ultimi 4 end e la Germania ne ha approfittato mettendo a segno una valanga di punti

10.39. Piazza anche il terzo punto la Germania e l’Italia rinuncia all’ultimo tiro. Parte malissimo l’avventura dell’Italia all’Europeo. Sconfitta netta e amarissima con 9 punti subiti negli ultimi 4 end, rovinando una prima parte di gara di ottimo livello.

10.36: Restano due stone tedesche a punto con due stone italiane nella casa quando mancano gli ultimi due tiri alla fine

10.32: E’ sicuramente mancato Mosaner in questa parte finale di gara. L’azzurro non riesce a trovare i tiri che voleva e ci sono due punti tedeschi quando mancano 4 tiri al termine dell’incontro. Le due stone azzurre nella casa lasciano un filo di speranza all’italia che si sta per spezzare definitivamente

10.30. Adesso è tutto complicato, sbaglia ancora Arman il primo tiro, ci sono 3 stone tedesche a punto a metà dell’end

10.27: Doppia stone tedesca a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end con doppia guardia centrale azzurra

10.23: Si chiude qui, probabilmente, la speranza di un esordio vincente per l’Italia che ha giocato molto male da metà incontro in poi, dopo un ottimo avvio. Troppi errori soprattutto nei tentativi di bocciate multiple. Sbaglia ancora Stefano Spiler e la Germania piazza 4 punti: 4-7 e ora serve un miracolo

10.21: Spiller non riesce a mettere fuori più di una stone nel suo penultimo tiro e Kapp piazza di nuovo la quarta stone tedesca a punto

10.18. Si mette malissimo per gli azzurri. Sbaglia anche Mosaner e la Germania a 4 tiri dal termine del penultimo end ha 4 stone a punto

10.15: Doppio errore di Arman che apre la strada almeno al duplice punto dei tedeschi che hanno due stone a punto quando mancano 9 tiri alla fine dell’end. Servirà un super Mosaner per risolvere questa situazione

10.12: Sono due le stone tedesche a punto al centro della casa dopo 4 tiri del penultimo end

10.08: Bravo Kapp a piazzare la stone a punto dietro la guardia e costringendo Spiller a prendere il punto quando mancano solo due end alla fine del match: 4-3

10.04. Una stone azzurra a punto a 4 tiri dalla fine

10.02: Arman si rimette in carreggiata dopo un primo tiro non preciso con una doppia bocciata che lascia un a stone italiana a punto quando mancano 8 tiri al termine del sesto end

9.59. Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del sesto end

9.55: regalo di Kapp! Arrivano solo due punti per la Germania. Con la bocciata della stone italiana trova esattamente il tiro che cercava Spiller e toglie la sua terza stone a punto. Pareggio e sospiro di sollievo per gli azzurri che ora ritrovano la mano

9.54: Stefano Spiller non trova la doppia bocciata e apre la strada per il sorpasso tedesco

9.50. Situazione complicata per gli azzurri. tre stone tedesche a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del quinto end

9.47: Sbaglia Arman e adesso ci sono due stone tedesche a punto a metà del quinto end, dalle parti opposte della casa

9.44: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end

9.36: Leggermente forte il tiro di Spiller! L’azzurro trova la bocciata ma la seconda stone prende troppa velocità e non regala il secondo punto dell’end agli azzurri che si devono accontentare di un solo punto: 3-1

9.35: Una stone tedesca a punto quando manca l’ultimo tiro di Spiller che proverà con la bocciata a prendere due punti

9.30. Doppia bocciata di Mosaner ad annullare gli ultimi due buoni tiri dei tedeschi. Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri

9.27: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri del quarto end

9.24: Una stone azzurra con guardia sulla destra a punto dopo i primi 4 tiri del quarto end

9.20: Sbaglia l’ultimo tiro Kapp, colpisce la guardia e la Germania riesce solo ad accorciare le distanze prendendosi un punto: 2-1

9.18: Serve un bell’ultimo tiro di Spiller per evitare il doppio punto tedesco

9.13: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end

9.10: Due stone azzurre a punto a metà del terzo end

9.06: Una stone tedesca a punto nella parte centrale con due stone azzurre in guardia centrale

9.02. ALTA MANO RUBATA ITALIA! La stone di Kapp va a bocciare la seconda stone italiana a punto ma non si avvicina al centro e lascia il punto agli azzurri

9.00: Quattro stone azzurre a punto prima dell’ultimo tiro di Kapp che, se va bene, può fare un punto

8.59. Sbaglia anche Kapp che non riesce a togliere la stone azzurra dal punto nonostante la bocciata. Ora l’ultimo tiro di Spiller

8.56: Errore dei tedeschi con la stone che va ad incocciare sulla guardia tedesca. Resta una stone italiana a punto prima degli ultimi 4 tiri del secondo end

8.50: Ci sono due stone tedesche a punto dopo 8 tiri del secondo end

8.45: MANO RUBATA ITALIA! Non riesce a togliere la stone azzurra più vicina al centro lo skip tedesco e l’Italia mette a segno subito un punto prezioso

8.44: Tre stone azzurre a punto quando manca l’ultimo tiro del primo end

8.40: Sono due le stone azzurre a punto quando mancano tre tiri alla fine dell’end con guardia centrale

8.37: Due stone tedesche a punto a metà del primo end

8.33: Due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri del primo end

8.30: Mano per la Germania, inizia il match

8.28: Tutto pronto a Ostrava per il debutto della nuova Italia di Stefano Spiller! Gli azzurri iniziano il proprio cammino europeo contro la Germania, prima di tornare sul ghiaccio già alle 15.30 per affrontare l’Austria. Seguiranno gli impegni contro Belgio, Paesi Bassi e Scozia, in un girone che assegnerà soltanto due posti per le semifinali. Mosaner e Arman saranno chiamati a garantire solidità nella costruzione degli end, mentre a Spiller spetteranno le decisioni decisive con le ultime stone. Una sfida importante per cominciare con il piede giusto un Europeo che segna l’inizio di un nuovo capitolo del curling azzurro!

8.25: L’avversaria dell’esordio sarà la Germania di Benjamin Kapp, formazione giovane ma tecnicamente interessante, che comprende anche Felix Messenzehl, Johannes Scheuerl e Mario Trevisiol. Gli azzurri partono con i favori del pronostico, potendo contare su una maggiore esperienza internazionale complessiva. Spiller e compagni avevano già sconfitto i tedeschi agli ultimi Mondiali, un precedente incoraggiante ma che non deve far sottovalutare l’impegno. La nuova distanza degli otto end renderà particolarmente importanti la gestione del martello, la precisione dei draw e la capacità di evitare mani multiple.

8.22: Cambia completamente la formula degli Europei di curling 2026. Le dodici Nazionali sono state suddivise in due gruppi da sei, con incontri sulla distanza degli otto end e soltanto le prime due classificate ammesse alle semifinali incrociate. L’Italia è inserita nel gruppo A con Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Scozia. Proprio gli scozzesi, reduci dal bronzo della passata edizione, rappresentano la principale favorita del raggruppamento. Per gli azzurri sarà fondamentale iniziare bene, perché cinque partite lasciano margini di recupero decisamente ridotti.

8.19: Stefano Spiller è uno dei talenti più interessanti del curling italiano. Campione mondiale junior nel 2025, il giovane skip ha già dimostrato di possedere personalità e qualità tecniche per affrontare competizioni di altissimo livello. La sua propensione al gioco offensivo sarà una delle caratteristiche della nuova Nazionale, che potrà contare sull’esperienza di Amos Mosaner e Sebastiano Arman. La principale incognita riguarda l’intesa tra i quattro componenti, visto che la formazione stabile è nata soltanto negli ultimi mesi. L’Europeo rappresenterà dunque un banco di prova importante per il nuovo progetto azzurro.

8.16: Il ruolo di skip è stato affidato a Stefano Spiller, che aveva già assunto questa responsabilità durante gli ultimi Mondiali, conducendo gli azzurri fino ai play-off prima dell’eliminazione contro il Canada. Al suo fianco ci saranno Amos Mosaner come third, Sebastiano Arman come second e Cesare Spiller come lead.

8.13: Un passaggio di consegne (tutt’altro che definitivo) ma destinato comunque a entrare nella storia del curling italiano. Alle ore 8.30, alla RT Torax Arena di Ostrava, in Cechia, l’Italia affronterà la Germania nella prima partita degli Europei maschili 2026. Sarà il debutto continentale del nuovo Team Spiller, chiamato a raccogliere l’eredità della formazione guidata per circa vent’anni da Joel Retornaz.

8.10: Buogiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, primo incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile.

Buogiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, primo incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile. Un passaggio di consegne (tutt’altro che definitivo) ma destinato comunque a entrare nella storia del curling italiano. Alle ore 8.30, alla RT Torax Arena di Ostrava, in Cechia, l’Italia affronterà la Germania nella prima partita degli Europei maschili 2026. Sarà il debutto continentale del nuovo Team Spiller, chiamato a raccogliere l’eredità della formazione guidata per circa vent’anni da Joel Retornaz.

Il cambiamento al vertice era già diventato concreto durante gli ultimi Mondiali, quando Stefano Spiller aveva assunto il ruolo di skip conducendo l’Italia fino ai play-off e fermandosi soltanto contro il Canada. Agli Europei inizierà però il percorso della nuova formazione stabile: accanto al giovane skip ci saranno Amos Mosaner come third, Sebastiano Arman nel ruolo di second e Cesare Spiller come lead. Un quartetto che unisce l’esperienza internazionale di Mosaner e Arman alla freschezza dei gemelli Spiller.

Per la prima volta dopo una lunghissima epoca, Retornaz non guiderà dunque la Nazionale in una rassegna continentale. Il nuovo corso parte affidandosi a un atleta che ha già dimostrato di poter reggere il peso delle grandi competizioni. Spiller, campione mondiale junior nel 2025, possiede personalità, precisione e una spiccata propensione al gioco offensivo, ma dovrà continuare a costruire l’intesa con un gruppo nato soltanto negli ultimi mesi.

Il torneo di Ostrava inaugura anche una formula completamente rinnovata e decisamente meno indulgente. Le dodici Nazionali sono state divise in due gruppi da sei, con cinque partite per ciascuna squadra e incontri disputati sulla distanza ridotta degli otto end. Soltanto le prime due classificate di ogni raggruppamento avanzeranno alle semifinali incrociate, rendendo ogni risultato particolarmente pesante. L’Italia è inserita nel gruppo A con Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Scozia. La formazione britannica appare la principale favorita del girone, dopo il bronzo conquistato nella precedente edizione, mentre gli azzurri possiedono le qualità per lottare per uno dei due posti disponibili. In questa prospettiva, il confronto inaugurale contro la Germania può assumere immediatamente una grande importanza nella corsa alla fase a eliminazione diretta.

Gli azzurri partiranno favoriti, ma non potranno concedersi un ingresso morbido nella competizione. La Germania già da qualche anno ha avviato il ricambio generazionale ed è guidata dal giovane Benjamin Kapp, affiancato da Felix Messenzehl, Johannes Scheuerl e Mario Trevisiol. È una squadra con buone qualità tecniche e capace di mantenere ordine nella costruzione degli end, anche se sulla carta presenta meno esperienza complessiva rispetto al quartetto italiano. Spiller e compagni avevano inoltre battuto i tedeschi ai Mondiali, un precedente incoraggiante che non dovrà però trasformarsi in eccessiva sicurezza.

La distanza ridotta a otto end obbligherà l’Italia a entrare immediatamente nel ritmo della partita. La gestione del martello, la precisione dei draw e la capacità di limitare le mani multiple saranno ancora più importanti, perché ci sarà meno tempo per recuperare un eventuale passaggio a vuoto. Mosaner e Arman dovranno offrire stabilità nella costruzione della casa, mentre a Spiller spetterà la responsabilità delle ultime stone e delle principali decisioni tattiche.

Il calendario propone subito una giornata particolarmente intensa. Dopo la sfida con la Germania, l’Italia tornerà sul ghiaccio alle 15.30 per affrontare l’Austria, prima di incrociare Belgio, Paesi Bassi e infine Scozia. Partire con una vittoria permetterebbe agli azzurri di affrontare il doppio impegno inaugurale con maggiore fiducia, mettendo già pressione alle concorrenti dirette per la qualificazione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, primo incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.30. Buon divertimento a tutti.