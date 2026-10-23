Volley femminile, Conegliano-Scandicci vale la Supercoppa Italiana: le Pantere torneranno sul trono?

Conegliano e Scandicci si contenderanno la Supercoppa Italiana 2026 di volley femminile nell’incontro che andrà in scena sabato 24 ottobre (ore 18.00) al PalaFlorio di Bari. La corazzata veneta conquistò lo scudetto e la Coppa Italia nella passata stagione, guadagnandosi il diritto di scendere in campo per inseguire la nona perla in questa competizione, dopo il trionfo del 2016 e il filotto di sette sigilli consecutivi tra il 2018 e il 2024.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli persero dodici mesi fa contro Milano a Trieste, spezzando il dominio che da tempo inscenavano entro i confini nazionali. Le Pantere punteranno a un pronto riscatto e ad alzare al cielo il primo trofeo della nuova annata agonistica, fronteggiando la formazione toscana, ammessa all’evento in qualità di finalista perdente nella serie che la scorsa primavera aveva assegnato il tricolore.

Conegliano ha incominciato la stagione in maniera brillante, vincendo le quattro partite disputate in campionato, sempre con il massimo scarto, e portandosi al comando della classifica generale insieme a Milano. Il nuovo ciclo di Scandicci, invece, è iniziato in maniera altalenante, con due successi e due sconfitte: l’addio di Ekaterina Antropova si è fatto sentire nelle dinamiche della squadra allenata da coach Marco Gaspari, attesa per la prima volta dal match che mette in palio la Supercoppa Italiana.

Si preannuncia un bel duello tra le bomber Isabelle Haak e Kiera Van Ryk, attesa anche per il confronto tra le palleggiatrici Joanna Wolosz e Maja Ognjenovic, ma anche per il testa a testa tra le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi da una parte e Caterina Bosetti e Avery Skinner dall’altra. Le centrali saranno Sarah Fahr e Linda Manfredini le fila dell’Imoco, mentre Maja Aleksic e Linda Nwakalor giocheranno sottorete per la Savino Del Bene, i liberi saranno Monica De Gennaro e Martina Armini.