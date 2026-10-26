Lewis Hamilton ai piedi del podio in Texas: “Ho perso tanti punti a causa del set-up, ma oggi ho guidato bene”

Lewis Hamilton ha terminato in quarta piazza il Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano inglese della Ferrari ha guadagnato una posizione in partenza sulla Red Bull di Isack Hadjar, non riuscendo a tenere lo stesso passo del compagno di squadra Charles Leclerc e vedendo sfumare nel finale la possibilità di attaccare Max Verstappen per il terzo posto.

“Dal punto di vista della prestazione sento di aver guidato bene. Oggi, in particolare, l’ultimo stint è stato davvero ottimo. Nei primi due non ho potuto fare granché, ma c’è sicuramente molto da imparare. Credo che la mia gara sia stata compromessa dai primi due stint. Avevo molto sottosterzo nelle curve lente, il che ha permesso alle altre vetture di allontanarsi. Solo nell’ultimo stint siamo riusciti ad avvicinarci ad un buon bilanciamento, ma avremmo dovuto averlo fin dall’inizio“, ha spiegato il sette volte iridato ai microfoni di Sky Sport.

“Il team ha fatto un ottimo lavoro portando degli aggiornamenti e Charles ha ottenuto un secondo posto, il che dimostra che abbiamo una buona competitività. Spero che, in vista del Messico, riusciremo a correggere gli errori commessi nell’ottimizzazione dell’assetto“, ha aggiunto il 41enne di Stevenage riflettendo sull’andamento del weekend di gara texano.

Hamilton si è avvicinato nel frattempo ad un solo punto in classifica da George Russell, che occupa la seconda piazza nel Mondiale: “Credo di aver perso molti punti nelle ultime cinque gare, e penso che il motivo principale sia legato all’assetto. Non riesco a perfezionare il set-up, ed è un aspetto su cui devo assolutamente intervenire. È lì che ho lasciato per strada dei risultati“.