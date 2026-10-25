Kimi Antonelli, c’è la data per laurearsi campione del mondo: orario e giorno dell’appuntamento con la Storia

Città del Messico, domenica 1° novembre, ore 21 in Italia. È qui che può chiudersi un’attesa lunga settantatré anni. A Kimi Antonelli mancano due punti per diventare campione del mondo di F1: due soltanto, una distanza che a bordo di una Mercedes come la sua somiglia più a una formalità che a un’impresa.

Il bolognese ha vent’anni e quest’anno ha fatto saltare ogni gerarchia. Ha ridotto a comprimari piloti con curriculum e palmarès ben più pesanti, e ad Austin ha aggiunto l’ultima prova di forza: dal primo all’ultimo giro in testa, senza un’esitazione, con la freddezza di chi non sembra conoscere il peso di certe domeniche. Il titolo non è arrivato in Texas solo perché Leclerc ha tenuto duro e Russell ha raccolto quanto bastava. Un rinvio, più che un’incertezza.

Ora i conti sono quasi imbarazzanti per quanto sono semplici. All’Hermanos Rodriguez ad Antonelli basta un nono posto per essere matematicamente campione, qualunque cosa facciano gli avversari. Un margine che nella storia di questo sport raramente si è visto così ampio alla vigilia di una festa.

Per l’Italia è molto più di una statistica. L’ultimo iride piloti porta la firma di Alberto Ascari, nel 1953, su Ferrari: da allora, sette decenni di rimpianti, di quasi e di quasi sempre. Antonelli può chiuderli in una sola serata, e non da comprimario: diventerebbe anche il più giovane campione del mondo di sempre, togliendo il record a Sebastian Vettel.

Si comincia venerdì 30 ottobre con le prove libere, in quota, tra i 2.240 metri della capitale messicana e l’aria rarefatta che mette alla prova motori e nervi. Ma il momento vero è domenica, quando si spegneranno i semafori. Kimi salirà sulla sua Mercedes numero 12 con il talento di chi pare non sentire la pressione. Davanti, un solo avversario: la Storia.