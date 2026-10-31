Kimi Antonelli fiducioso: “Buon lavoro in pista ma possiamo ancora migliorare. Sul titolo…”

Andrea Kimi Antonelli bada al sodo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli Hermanos Rodriguez il pilota bolognese, sempre più vicino al suo primo titolo iridato, ha concluso al quarto posto la sua giornata, procedendo in maniera tutto sommato lineare. Dopo la splendida vittoria di Austin il pilota classe 2006 ha lavorato in maniera importante nella giornata odierna, anche se sembra ancora mancargli qualcosa per tornare in vetta.

Il miglior tempo della FP2 porta la firma di Charles Leclerc (Ferrari) che ha chiuso con il tempo di 1:17.827 davanti a Lando Norris (McLaren) a 103 millesimi e George Russell (Mercedes) a 106. Quarta posizione come detto per Kimi Antonelli (Mercedes) a 217 millesimi dal monegasco, quinta per Max Verstappen (Red Bull) a 311, mentre in sesta chiude Isack Hadjar (Red Bull) a 410. Settimo Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 562 millesimi, ottavo Pierre Gasly (Alpine) a 580, quindi nono Liam Lawson (Racing Bulls) a 628 mentre Oscar Piastri (McLaren) completa la top10 a 642, Lewis Hamilton (Ferrari) infine si ferma in 11a posizione a 685.

Al termine del venerdì messicano il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Tutto sommato una giornata positiva. Abbiamo lavorato in maniera lineare in entrambi i turni e abbiamo ottenuto buoni spunti. Non sono ancora riuscito a estrarre il massimo dalla mia vettura ma, come sappiamo, l’importante sarà la giornata di domani. Abbiamo visto che le Ferrari stanno andando forte, ma i distacchi sono minimi e siamo più o meno tutti lì. Domani nella FP3 cercheremo ancora qualche decimo per poi puntare su qualifiche e gara. Il titolo? Non ci penso, voglio concentrarmi solo sul mio lavoro”.