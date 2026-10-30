Judo, Carlotta Avanzato e Giorgia Stangherlin si fermano ai piedi del podio nel Grand Slam di Abu Dhabi

L’Italia sfiora il podio con due atlete ma resta a bocca asciutta anche al termine della seconda giornata del Grand Slam di Abu Dhabi 2026, quartultimo torneo stagionale del World Tour di judo in corso di svolgimento presso la Mubadala Arena. All’indomani del settimo posto ottenuto da Kenya Perna nei -52 kg, la delegazione azzurra ha raccolto altri due piazzamenti di prestigio sempre in campo femminile con Carlotta Avanzato e Giorgia Stangherlin.

Miglior risultato dell’anno nel circuito maggiore per Avanzato, che si attesta al quinto posto mettendo in cascina dei punti preziosi nel ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 dopo la prematura eliminazione patita al Mondiale di Baku. La 24enne romana ha disputato una buona gara nella -63 kg, battendo la cinese Jun Li e ai recuperi la padrona di casa emiratina Tsendbazar Mashbat ma venendo sconfitta ai quarti dalla polacca Angelika Szymanska e nella finale di consolazione dalla slovena Kaja Kajzer Zabkar.

Prima top5 della stagione negli Slam anche per Stangherlin, sconfitta dalle brasiliane Kaillany Cardoso e Luana Carvalho in un percorso che l’ha vista imporsi sulla slovena Nika Koren e sulla tedesca Dena Pohl. Sempre nei -70 kg si è fermata al debutto Irene Pedrotti (regolata da Cardoso), mentre tutti gli altri judoka italiani impegnati oggi sono usciti di scena prima dei quarti: Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani nella -73 kg, Antonio Esposito e Vincenzo Pelligra nella -81 kg, la rientrante Savita Russo nella -63 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2026 di judo.

-63 kg F

1 Szymanska (Pol)

2 Kriza (Hun)

3 Kajzer Zabkar (Slo) e Fazliu (Kos)

-70 kg F

1 Pina (Por)

2 Cardoso (Bra)

3 Carvalho (Bra) e Coughlan (Aus)

-73 kg M

1 Doukkali (Mar)

2 Ahmadzod (Tjk)

3 Heydarov (Aze) e Galstian (Rus)

-81 kg M

1 Pelivan (Mda)

2 Ihanamaki (Fin)

3 Gochilaidze (Geo) e Tsurkan (Slo)