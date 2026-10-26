Judo, i ranking olimpici: buon avvio per l’Italia, ma Alice Bellandi non figura in classifica!

L’IJF ha pubblicato recentemente il primo aggiornamento ufficiale dei ranking olimpici al termine dei Campionati Mondiali di Baku, andati in scena dal 4 all’11 ottobre. Il periodo di qualificazione a cinque cerchi del judo va dal 15 giugno 2026 al 12 giugno 2028, con i risultati ottenuti nei primi dodici mesi che vengono dimezzati rispetto a quelli messi a referto nella seconda metà del biennio.

Ricordiamo che verranno ammessi direttamente ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 i migliori 17 del ranking in ciascuna categoria di peso (Stati Uniti esclusi da questo discorso, avendo diritto al contingente massimo in qualità di Paese ospitante), considerando sempre un solo partecipante (il meglio piazzato in classifica) per ogni Paese nelle varie categorie. La quota è nominale ma, nel caso in cui due o più connazionali si trovassero in zona qualificazione diretta per il medesimo evento, allora sarebbe il Comitato Olimpico Nazionale in questione a dover scegliere chi convocare per la kermesse a cinque cerchi.

104 posti aggiuntivi verranno distribuiti poi sempre in base all’IJF World Ranking List, ma rispettando una specifica rappresentanza continentale ed indicando al massimo un singolo atleta per ogni Paese (tra quelli non ancora qualificati direttamente in una determinata categoria) secondo il seguente schema:

Africa: 12 uomini e 12 donne

Europa: 13 uomini e 13 donne

Asia: 12 uomini e 12 donne

Oceania: 4 uomini e 4 donne

Americhe: 11 uomini e 11 donne

Previsti infine degli ulteriori pass legati al Team Event, oltre alle quote distribuite da una commissione tripartita alle nazioni più piccole e meno competitive, ma questi meccanismi non dovrebbero riguardare l’Italia. Ad oggi, in data 26 ottobre, il judo azzurro porterebbe a Los Angeles nel complesso 12 atleti, venendo rappresentato in tutte le categorie di peso ad eccezione della -78 kg e della +100 kg.

La campionessa europea e olimpica in carica della -78 kg Alice Bellandi non ha gareggiato negli ultimi mesi e per questo motivo il suo nome non compare in classifica, ma le dovrebbero bastare pochi tornei per blindare il pass olimpico con largo anticipo. In questo momento undici italiani otterrebbero la qualificazione diretta, mentre il dodicesimo slot verrebbe assegnato a Carlotta Avanzato nella -63 kg tramite una quota continentale.

I judoka nostrani che hanno già raccolto punti pesanti da metà giugno in poi sono soprattutto Gennaro Pirelli (n.1 nella -100 kg), Assunta Scutto (seconda nella -48 kg), Odette Giuffrida (quarta nella -52 kg) e Asya Tavano (sesta nella +78 kg), ma va evidenziato anche il sesto posto provvisorio di Giovanni Esposito nella -73 kg.