Judo
Judo, l’Italia punta in alto al Grand Slam di Abu Dhabi: 22 azzurri in gara, torna Christian Parlati
Tutto pronto per il Grand Slam di Abu Dhabi 2026, quartultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo in programma da giovedì 29 a sabato 31 ottobre presso la Mubadala Arena. Il circuito maggiore riparte dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti dopo la pausa per i Campionati Mondiali di Baku, con tanti atleti che vanno a caccia di punti preziosi per inseguire la qualificazione al Master di fine anno e mettere del fieno in cascina verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
L’Italia si presenterà in terra emiratina con una delegazione di 22 atleti (dodici donne e dieci uomini) su un totale di 374 judoka provenienti da 59 Paesi. Grande attesa in chiave azzurra per il ritorno in gara di Christian Parlati dopo l’operazione per il brutto infortunio rimediato quasi due mesi fa a Budapest che lo ha costretto a saltare la rassegna iridata.
Oltre a Parlati, in campo maschile vedremo in azione Andrea Carlino (-60 kg), Biagio D’Angelo (-60 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Leonardo Valeriani (-73 kg), Vincenzo Pelligra (-81 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Daniele Accogli (-100 kg).
Per quanto riguarda il settore femminile l’Italia verrà rappresentata da Giulia Ghiglione (-48 kg), Francesca Milani (-48 kg), Kenya Perna (-52 kg), Silvia Pellitteri (-57 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Savita Russo (-63 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Claudia Sperotti (-78 kg), Erica Simonetti (+78 kg) e Asya Tavano (+78 kg).