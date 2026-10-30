Jorge Martin va oltre il dolore: “Sto dando tutto, un passo alla volta. Mai smettere di crederci”

Jorge Martin conclude in anticipo le pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Sepang si sapeva che sarebbe stato decisamente complicato il lavoro per il pilota spagnolo alle prese con l’infortunio di sabato scorso nella Sprint Race di Phillip Island.

Dopo aver ricevuto comunque il “via libera” dei medici il pilota del team Aprilia si è fermato dopo pochi chilometri nel corso del turno pomeridiano (dopo aver girato in 1:59.670). Tra il rischio di una caduta e il dolore al braccio hanno fatto scegliere lo “stop” al nativo di Madrid che, quindi, domani si giocherà il tutto per tutto.

Dentro o fuori. Se sarà in grado di essere un minimo competitivo proverà a continuare, altrimenti eviterà guai ulteriori e si fermerà. Tornando alla pista, il miglior tempo della sessione porta la firma di Marc Marquez che ha fatto fermare i cronometri sull’1:57.000 con 109 millesimi di vantaggio sul fratello Alex, mentre è terzo Ai Ogura a 167. Quarta posizione per Pedro Acosta a 380 millesimi, quinta per Fabio Di Giannantonio a 442, mentre in sesta troviamo Marco Bezzecchi a 475. Settimo Enea Bastianini a 545 millesimi, ottavo Maverick Vinales a 547, quindi nono Franco Morbidelli a 582 con Joan Mir che chiude la top10 a 618.

Al termine di un dimezzato (nel suo caso) venerdì sulla pista malese il pilota del team Aprilia non ha preso parte all’incontro con i media ma ha preferito riservare i suoi pensieri ad un post sui suoi canali social. Le sue parole: “Sei giorni fa mi sono rotto il polso. Oggi ho dato tutto per tornare in pista. Un passo alla volta. Una battaglia dopo l’altra. Mai smettere di crederci. Grazie per l’amore che mi state inviando e per il supporto”.