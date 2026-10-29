Jorge Martin dolorante nonostante l’ok dei medici: “Non sono molto ottimista sulla possibilità di poter gareggiare”

Lo spagnolo Jorge Martin prenderà parte alle prime prove libere del GP della Malesia, poi saranno ancora i medici a dirgli se potrà continuare a correre nel weekend di Sepang, ma lo stesso pilota iberico è poco fiducioso nella possibilità di poter competere tra sabato e domenica, come dichiarato all’ANSA.

L’ok dei medici vale soltanto per le prime prove libere, e quindi lo spagnolo sarà poi rivalutato per capire se potrà disputare l’intero fine settimana: “Abbiamo fatto il primo passo, che era provare a correre. L’unica cosa che so è che ho il polso rotto. Se non mi stessi giocando il titolo, sarei a casa con il gesso“.

Lo stesso pilota spagnolo non è molto fiducioso sulla possibilità di poter correre per tutto il weekend di gara: “Mentalmente cercherò solo di guidare venerdì. Da lì, vedremo. Non sono molto ottimista sulla possibilità di poter gareggiare. Ma il corpo umano è un mistero, e sono migliorato molto negli ultimi giorni“.